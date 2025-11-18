Marsel Prust: 103. godišnjica smrti jednog od najboljih pisaca 20. stoljeća

Na današnji dan 1922. godine, preminuo je francuski pisac Marsel Prust (Marcel Proust), autor jednog od najboljih svjetskih romana, njegovog životnog djela „U potrazi za izgubljenim vremenom“. Uzdižući likove u svojim djelima do univerzalnosti istančanim uočavanjem konstanti ljudske prirode, izvršio je ogroman utjecaj na evropski roman 20. stoljeća. Prust se rodio u Parizu, 10. jula 1871. godine, u bogatoj porodici. Otac mu je bio ugledni patolog i epidemiolog, zaslužan za proučavanje i pokušaje izlječenja uzroka i širenja kolere, a majka obrazovana žena koja mu je prenijela ljubav prema pisanoj riječi. Tokom studija na Fakultetu političkih nauka i prava na Sorboni, počeo je pisati eseje, prikaze i priče. Svoj prvi roman „Žana Santeja“, koji je ostao nedovršen i neobjavljen za piščevog života, Prust je počeo da piše 1896. godine. Iste godine je objavio i prvu knjigu, zbirku priča i eseja, „Zadovoljstva i dani“. Prvi dio svog trotomnog romana „U Svanovom kraju“ objavio je o svom trošku u novembru 1913. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, dok nije mogao da objavljuje, jer su pariski izdavači bili obustavili poslove, Prust je napisao pet novih tomova svog remek-djela „U potrazi za izgubljenim vremenom“. Prerana smrt spriječila ga je da izvrši finalne izmjene na svom monumentalnom djelu koje je u cjelini posthumno objavio njegov brat Rober.

Rođen kompozitor Veber, tvorac njemačke romantične opere 1786. - Rođen kompozitor Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber), tvorac njemačke romantične opere. Vodio je opere u Pragu i Drezdenu, a radio je i u Londonu, gdje je umro, 1826. godine. Djela: opere "Čarobni strijelac", "Eurijante", "Ribecal" (nedovršena), "Silvana", "Abu Hasan", "Oberon", koncerti "Koncertni komad za klavir i orkestar", "Poziv na igru", "Koncertino za klarinet i orkestar". 1787. - Francuski slikar Luj Žak Mande Dager (Louis-Jacques-Mande Daguerre), zahvaljujući čijem je izumu, nazvanom "dagerotipija", prvi put praktično omogućena izrada fotografija, rođen je na današnji dan. 1860. - Rođen poljski državnik, pijanist i kompozitor Ignac Jan Paderevski, profesor Konzervatorija u Varšavi. Od 1919. do 1921. bio je premijer i šef diplomatije, a 1940. predsjednik Poljske. Djela: opera "Manra", "Poljska fantazija" za klavir i orkestar, jedna simfonija, klavirska djela, solo pjesme. 1883. - U SAD prihvaćeno standardno računanje vremena i Zemlja je podijeljena na četiri vremenske zone.

Rođen Antun Branko Šimić, utemeljitelj modernog pjesništva 1898. - Rođen Antun Branko Šimić, hrvatski pjesnik i esejist, utemeljitelj modernog pjesništva. U osmom razredu, 1917. godine, napustio je školovanje zbog izdavanja književnog časopisa “Vijavica” u Zagrebu, a književni časopis “Juriš” pokrenuo je 1919. godine pod utjecajem njemačkog ekspresionističkog lista “Der Sturm”. Godine 1923., pokrenuo je i treći časopis “Književnik”. Nakon teške upale pluća, 1924. godine, Šimić je obolio od tuberkuloze, od koje je, uprkos liječenju, preminuo u dvadeset i sedmoj godini, u Zagrebu, 2. maja 1925. godine. Zbirka Šimićevih pjesama „Preobraženja“, izdata u Zagrebu 1920. godine, naziva se kamenom temeljcem modernog hrvatskog pjesništva. 1903. – Sjedinjene Američke Države s Panamom potpisale ugovor kojim su dobile neograničeno pravo korištenja Panamskog kanala. Tek 1979. je dogovoreno da se kanal, 31. decembra 1999., vrati Panami. 1906. – Džordž Vald (George Wald), američki hemičar i fiziolog, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 1967. godine, rođen je na današnji dan. 1928. - „Parobrod Vili“ (Steamboat Willie), prvi animirani crtani film u kojem se pojavio Miki Maus (Mickey Mouse), prikazan u njujorškom kinu „Koloni teatar“. 1942. - Rođena američka glumica Linda Evans, najpoznatija po ulozi Kristl Kerington (Krystle Carrington) iz kultnog filmskog serijala "Dinastija". 1942. - Suzan Salivan (Susan Sullivan), američka glumica, najpoznatija po ulogama Lenore u dnevnoj sapunici NBC-a „Another World“ i Luiz Adams (Lois) u ABC sitcomu „It's a Living“, rođena je na današnji dan. 1946. - Rođen Alan Din Foster (Dean), američki pisac fantastike i naučne fantastike. Napisao je nekoliko serija knjiga, više od 20 samostalnih romana i mnoge novelizacije filmskih scenarija. 1953. - Alan Mur (Moore), engleski romanopisac i tvorac stripova, koji nosi epitet najboljeg pisca grafičkih novela, rođen je na današnji dan. 1956. - Umro Dobrica Milutinović, najveći srbijanski romantičarski pozorišni glumac, prvak Drame nacionalnog teatra. Muzej pozorišne umjetnosti i Savez dramskih umjetnika Srbije su 1980. u saradnji sa Zlatarom u Majdanpeku ustanovili "prsten Dobrice Milutinovića", nagradu za glumačko životno djelo.

