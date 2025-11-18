Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJI DAN

Marsel Prust: 103. godišnjica smrti jednog od najboljih pisaca 20. stoljeća

Danas je utorak, 18. novembar/studeni 2025. godine, do kraja godine preostala su još 43 dana

Marsel Prust. Biografijaonline.com

I. P.

18.11.2025

Na današnji dan 1922. godine, preminuo je francuski pisac Marsel Prust (Marcel Proust), autor jednog od najboljih svjetskih romana, njegovog životnog djela „U potrazi za izgubljenim vremenom“. Uzdižući likove u svojim djelima do univerzalnosti istančanim uočavanjem konstanti ljudske prirode, izvršio je ogroman utjecaj na evropski roman 20. stoljeća.

Prust se rodio u Parizu, 10. jula 1871. godine, u bogatoj porodici. Otac mu je bio ugledni patolog i epidemiolog, zaslužan za proučavanje i pokušaje izlječenja uzroka i širenja kolere, a majka obrazovana žena koja mu je prenijela ljubav prema pisanoj riječi. Tokom studija na Fakultetu političkih nauka i prava na Sorboni, počeo je pisati eseje, prikaze i priče.

Svoj prvi roman „Žana Santeja“, koji je ostao nedovršen i neobjavljen za piščevog života, Prust je počeo da piše 1896. godine. Iste godine je objavio i prvu knjigu, zbirku priča i eseja, „Zadovoljstva i dani“. Prvi dio svog trotomnog romana „U Svanovom kraju“ objavio je o svom trošku u novembru 1913.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata, dok nije mogao da objavljuje, jer su pariski izdavači bili obustavili poslove, Prust je napisao pet novih tomova svog remek-djela „U potrazi za izgubljenim vremenom“. Prerana smrt spriječila ga je da izvrši finalne izmjene na svom monumentalnom djelu koje je u cjelini posthumno objavio njegov brat Rober.

Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber. Biographe.ru

Rođen kompozitor Veber, tvorac njemačke romantične opere

1786. - Rođen kompozitor Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber), tvorac njemačke romantične opere. Vodio je opere u Pragu i Drezdenu, a radio je i u Londonu, gdje je umro, 1826. godine. Djela: opere "Čarobni strijelac", "Eurijante", "Ribecal" (nedovršena), "Silvana", "Abu Hasan", "Oberon", koncerti "Koncertni komad za klavir i orkestar", "Poziv na igru", "Koncertino za klarinet i orkestar".

1787. - Francuski slikar Luj Žak Mande Dager (Louis-Jacques-Mande Daguerre), zahvaljujući čijem je izumu, nazvanom "dagerotipija", prvi put praktično omogućena izrada fotografija, rođen je na današnji dan.

1860. - Rođen poljski državnik, pijanist i kompozitor Ignac Jan Paderevski, profesor Konzervatorija u Varšavi. Od 1919. do 1921. bio je premijer i šef diplomatije, a 1940. predsjednik Poljske. Djela: opera "Manra", "Poljska fantazija" za klavir i orkestar, jedna simfonija, klavirska djela, solo pjesme.

1883. - U SAD prihvaćeno standardno računanje vremena i Zemlja je podijeljena na četiri vremenske zone.

Antun Branko Šimić. Thecroats.com

Rođen Antun Branko Šimić, utemeljitelj modernog pjesništva

1898. - Rođen Antun Branko Šimić, hrvatski pjesnik i esejist, utemeljitelj modernog pjesništva. U osmom razredu, 1917. godine, napustio je školovanje zbog izdavanja književnog časopisa “Vijavica” u Zagrebu, a književni časopis “Juriš” pokrenuo je 1919. godine pod utjecajem njemačkog ekspresionističkog lista “Der Sturm”. Godine 1923., pokrenuo je i treći časopis “Književnik”. Nakon teške upale pluća, 1924. godine, Šimić je obolio od tuberkuloze, od koje je, uprkos liječenju, preminuo u dvadeset i sedmoj godini, u Zagrebu, 2. maja 1925. godine. Zbirka Šimićevih pjesama „Preobraženja“, izdata u Zagrebu 1920. godine, naziva se kamenom temeljcem modernog hrvatskog pjesništva.

1903. – Sjedinjene Američke Države s Panamom potpisale ugovor kojim su dobile neograničeno pravo korištenja Panamskog kanala. Tek 1979. je dogovoreno da se kanal, 31. decembra 1999., vrati Panami.

1906. – Džordž Vald (George Wald), američki hemičar i fiziolog, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 1967. godine, rođen je na današnji dan.

1928. - „Parobrod Vili“ (Steamboat Willie), prvi animirani crtani film u kojem se pojavio Miki Maus (Mickey Mouse), prikazan u njujorškom kinu „Koloni teatar“.

1942. - Rođena američka glumica Linda Evans, najpoznatija po ulozi Kristl Kerington (Krystle Carrington) iz kultnog filmskog serijala "Dinastija".

1942. - Suzan Salivan (Susan Sullivan), američka glumica, najpoznatija po ulogama Lenore u dnevnoj sapunici NBC-a „Another World“ i Luiz Adams (Lois) u ABC sitcomu „It's a Living“, rođena je na današnji dan.

1946. - Rođen Alan Din Foster (Dean), američki pisac fantastike i naučne fantastike. Napisao je nekoliko serija knjiga, više od 20 samostalnih romana i mnoge novelizacije filmskih scenarija.

1953. - Alan Mur (Moore), engleski romanopisac i tvorac stripova, koji nosi epitet najboljeg pisca grafičkih novela, rođen je na današnji dan.

1956. - Umro Dobrica Milutinović, najveći srbijanski romantičarski pozorišni glumac, prvak Drame nacionalnog teatra. Muzej pozorišne umjetnosti i Savez dramskih umjetnika Srbije su 1980. u saradnji sa Zlatarom u Majdanpeku ustanovili "prsten Dobrice Milutinovića", nagradu za glumačko životno djelo.

Nils Bor. Wikipedia.org

Umro Nils Bor, danski fizičar i nobelovac

1962. - Umro Nils Bor (Niels Bohr), danski fizičar, profesor na univerzitetima u Kembridžu, Mančesteru, Kopenhagenu i voditelj Instituta za teorijsku fiziku (od 1920.). Ideju kvantizacije, koju su Maks Plank (Max Planck) i Albert Ajnštajn (Einstein) uveli za elektromagnetsko zračenje (foton), Bor je primijenio na Rutherfordov planetni model vodikovog atoma i objašnjavajući izmjerene talasne dužine u spektru atomskog vodika izveo načelo korespondencije koje povezuje klasičnu fiziku i kvantnu fiziku. Također, Bor je uveo model kapljice tekućine za atomsku jezgru, koji je bio važan za razumijevanje nuklearnih procesa. Za zasluge u istraživanju strukture atoma i objašnjenje zračenja iz atoma dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, 1922. godine.

1969. - Modul američkog svemirskog broda "Apolo 12" s astronautima Čarlsom Konradom (Charles Conrad) i Alenom Binom spustio se na Mjesec. Bio je to drugi svemirski brod koji je dotakao Mjesečevo tlo.

1990. - Održani prvi Opći izbori u SR Bosni i Hercegovini.

1993. - Preminuo Ante Lambaša, utemeljitelj regionalnog plivanja i vaterpola. Bio je jedina osoba koja je istovremeno obnašala dužnosti predsjednika Svjetske plivačke federacije (FINA) i Evropske plivačke federacije (LEN). Osim toga, Lambaša je bio suosnivač Plivačkog saveza bivše SFR Jugoslavije, 1948., kapiten tadašnje jugoslavenske vaterpolo reprezentacije, suosnivač Kupa evropskih šampiona u vaterpolu 1963., te direktor Svjetskog prvenstva u plivanju, skokovima u vodu, vaterpolu i sinhroniziranom plivanju u Beogradu 1973. godine. U LEN-u je bio član Ureda od 1950., predsjednik Tehničkog vaterpolo odbora 1968–72., potpredsjednik Saveza 1978–80., predsjednik 1982–86., zatim doživotni počasni predsjednik, a u FINA-i potpredsjednik 1964–68., počasni rizničar 1968–80., predsjednik 1980–84. i poslije doživotni počasni član. U Beogradu se od 1993. održava međunarodno takmičenje u plivanju Memorijal „Ante Lambaša“.

2001. - Umrla Ela Peroci, slovenska književnica, autorica čuvene priče za djecu "Maca papučarka" (u slovenskom originalu: "Muca copatarica").

2017. - Preminuo Naim Sulejmanoglu (Suleymanoglu), turski dizač tegova, višestruki olimpijski pobjednik, svjetski prvak i svjetski rekorder. Titulu svjetskog prvaka osvojio je sedam puta, evropskog prvaka šest puta, a različite svjetske rekorde postavljao je nevjerovatnih 46 puta.

# HISTORIJA
# NOBELOVAC
# KOMPOZITOR
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.