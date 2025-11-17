Izraelska vojska ubila dvoje Palestinaca u Gazi, ranila deset

Dvoje Palestinaca je ubijeno, a deset je ranjeno u izraelskim napadima u Pojasu Gaze u ponedjeljak, u najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre, javlja Anadolu.

U saopćenju izraelske vojske navodi se da su dva muškarca ubijena zbog navodnog pokušaja prelaska "žute linije" koja razdvaja područja pod kontrolom vojske od onih gdje se Palestincima dozvoljava kretanje prema sporazumu o prekidu vatre.

Civilna odbrana Gaze saopćila je da je još desetero ljudi povrijeđeno nakon što je izraelski dron bacio dvije bombe u blizini škole i skloništa u naselju Daraj u centru grada Gaze.

Glasnogovornik Mahmud Basal rekao je da su među žrtvama djeca, žene i starije osobe.

Dodao je da su svi povrijeđeni prebačeni u baptističku bolnicu Ahli, uključujući dijete u kritičnom stanju.

Basal je rekao da se škola i sklonište, koji su bili mete napada, nalaze u području koje se smatra sigurnim za civile prema sporazumu o prekidu vatre.

Izraelske snage rutinski ciljaju Palestince koji se približavaju, čak i bez prelaska, "žute linije" u područjima gdje je kretanje dozvoljeno.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 69.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, ranivši više od 170.000.

Napadi su zaustavljeni prema sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra.