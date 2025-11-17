SASTANAK U FRANCUSKOJ

Zelenski i Makron potpisali sporazum: U Ukrajinu stiže 100 najmoćnijih francuskih aviona

Elizejska palača je objavila da su dvojica lidera potpisala pismo namjere u vezi s ukrajinskom nabavkom aviona Rafale

Zelenski i Makron. AP

M. Až.

17.11.2025

Francuski predsjednik Emanuel Makron i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisali su pismo namjere za nabavku borbenih aviona i sistema protuzračne odbrane za Kijev, na sastanku održanom na vojnom aerodromu blizu Pariza u ponedjeljak.

Elizejska palača je objavila da su dvojica lidera potpisala pismo namjere u vezi s ukrajinskom nabavkom aviona Rafale i sistema protuzračne odbrane SAMP/T.

Zelenski je sastanak opisao kao "poseban trenutak, uistinu historijski za obje nacije".

- Ovaj dokument omogućava našoj zemlji kupovinu vojne opreme iz francuske odbrambene industrije i tehnološke baze, uključujući 100 aviona Rafale F4 do 2035. za ukrajinsku borbenu avijaciju, sisteme protuzračne odbrane SAMP-T, radare za sisteme protuzračne odbrane, rakete zrak-zrak i zračne bombe - rekao je predsjednik.

- Također, ove godine započet će zajednički projekti naših odbrambenih industrija: proizvodit ćemo presretače dronova i raditi na razvoju kritičnih tehnologija i komponenti koje se mogu integrirati u ukrajinske dronove - dodao je Zelenski.

Makron je tokom zajedničke konferencije sa Zelenskim rekao da Pariz i Kijev stvaraju sigurnosne garancije potrebne za svaki potencijalni budući mirovni sporazum s Rusijom.

