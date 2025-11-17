Tramp kaže da ne isključuje slanje američkih trupa u Venecuelu

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je odbio isključiti slanje američkih trupa u Venecuelu, dodajući da će "vjerovatno" razgovarati s predsjednikom Nikolasom Madurom, javlja Anadolu.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući da li bi isključio slanje američkih snaga na teren, Tramp je odgovorio: "Ne isključujem to. Ne isključujem ništa."

- Samo se moramo pobrinuti za Venecuelu. Oni su iz zatvora u našu zemlju bacili stotine hiljada ljudi - rekao je i dodao:

- Trenutno imamo čvrstu granicu, niko ne ulazi, ali prije godinu dana smo imali milione ljudi koji su prošli kroz nju.

Tramp je također rekao da je otvoren za direktne razgovore s Madurom dok tenzije na Karibima i dalje rastu, gdje je SAD izveo niz napada na brodove za koje tvrde da su uključeni u trgovinu drogom.

Na pitanje da li bi se obavezao na razgovor s Madurom prije nego što odobri dodatne napade, Tramp je rekao da "vjerovatno hoće razgovarati s njim".

Njegove izjave uslijedile su i nakon poteza Vašingtona da označi Kartel de los Soles sa sjedištem u Venecueli kao stranu terorističku organizaciju (FTO), dajući šira zakonska ovlaštenja američkim agencijama da ciljaju subjekte povezane s Madurom, kojeg Tramp optužuje da vodi mrežu.

Tramp je također signalizirao spremnost da poduzme slične akcije u susjednim zemljama, rekavši da bi bio otvoren za pokretanje napada unutar Meksika i Kolumbije kako bi poremetio protok droge.

- Bi li pokrenuo napade u Meksiku kako bih zaustavio drogu? U redu mi je, šta god moramo učiniti da zaustavimo drogu - rekao je.

- Kolumbija ima fabrike kokaina gdje proizvode kokain. Bi li uništio te fabrike? Bio bih ponosan da to učinim... jer ćemo spasiti milione života - dodao je.