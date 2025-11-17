UOČI POSJETE BIN SALMANA

Tramp: SAD će prodati borbene avione F-35 Saudijskoj Arabiji

Rijad je pokazao snažan interes za kupovinu naprednih aviona koje proizvodi Lockheed Martin

M. Až.

17.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je izjavio da razmatra odobravanje prodaje borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji, samo nekoliko sati prije nego što će prestolonasljednik Mohamed bin Salman u utorak posjetiti Bijelu kuću, javlja Anadolu.

- Reći ću da ćemo to učiniti. Prodavat ćemo F-35 - rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali planira li prodati napredne borbene avione Saudijskoj Arabiji.

Tramp je u petak rekao da je Rijad pokazao snažan interes za kupovinu naprednih aviona koje proizvodi Lockheed Martin.

- Žele kupiti mnogo aviona - rekao je.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je nekoliko američkih medija objavilo da se naginje podršci prodaji.

Bloomberg, pozivajući se na zvaničnika administracije, rekao je da se očekuje da će Tramp i prestolonasljednik postići sporazum koji će Saudijskoj Arabiji omogućiti kupovinu F-35 tokom posjete, uz druge ekonomske i odbrambene aranžmane, uključujući sporazum o tečnom prirodnom plinu.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# MOHAMMED BIN SALMAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# F-35
