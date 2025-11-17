Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo američki plan za Gazu: Put ka palestinskoj državi otvoren

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je američki plan za Gazu, kojim se odobrava slanje međunarodnih stabilizacijskih snaga u razorenu enklavu i otvara mogućnost budućeg puta ka nezavisnoj palestinskoj državi.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova “za”, dok su Rusija i Kina bile suzdržane. Moskva, koja je ranije predstavila vlastiti nacrt rezolucije, nije iskoristila pravo veta.

Usvajanje rezolucije smatra se ključnim korakom za jačanje krhkog primirja i definisanje budućeg uređenja Gaze nakon dvije godine rata između Izraela i Hamasa. Brojne arapske i muslimanske zemlje koje su izrazile spremnost da učestvuju u međunarodnoj misiji ranije su poručile da je mandat Vijeća sigurnosti nužan uslov za njihovo učešće.

Američka rezolucija podržava plan primirja predsjednika SAD-a Donalda Trampa od 20 tačaka, kojim se predviđa formiranje prijelaznog Odbora za mir, čiji bi predsjednik bio Tramp. Plan daje širok mandat stabilizacijskim snagama – od kontrole granica i obezbjeđenja teritorije do procesa demilitarizacije Gaze. Mandat Odbora i međunarodnih snaga traje do kraja 2027. godine.

Američki ambasador pri UN-u Mike Waltz ocijenio je rezoluciju “historijskom i konstruktivnom”, naglasivši da otvara novi put za stabilnu i prosperitetnu Gazu te sigurnost Izraela.

Pojačana formulacija

Tokom dvosedmičnih pregovora, arapske zemlje i palestinska strana tražile su snažnije formulacije o palestinskom pravu na samoodređenje. Nakon izmjena, rezolucija navodi da bi – nakon reformi Palestinske uprave i napretka u obnovi razrušene Gaze – “mogli biti stvoreni uslovi za kredibilan put ka palestinskom samoodređenju i državnosti”.

Također se navodi da će SAD pokrenuti dijalog između Izraela i Palestinaca “radi dogovaranja političkog horizonta za miran i prosperitetan suživot”.

Takav pristup izazvao je nezadovoljstvo izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji dugo odbacuje mogućnost palestinske države, tvrdeći da bi to “nagradilo Hamas”.

Podrška arapskih i muslimanskih država

Prije glasanja, zajednička izjava Katara, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Indonezije, Pakistana, Jordana i Turske pozvala je na “brzo usvajanje” američkog prijedloga.

Ruska alternativa

Rusija je prošle sedmice predstavila alternativni plan s još snažnijom podrškom formiranju palestinske države, uz insistiranje da Zapadna obala i Gaza budu ujedinjene pod Palestinskom upravom. Moskvin prijedlog izostavio je Trampov Odbor za mir i davao veću ulogu UN-u u formiranju međunarodne misije.

Detalji američkog plana

Američka rezolucija nalaže stabilizacijskim snagama da:

- nadziru proces demilitarizacije Gaze, uključujući trajnu predaju oružja nedržavnih naoružanih grupa

- po potrebi koriste “sve neophodne mjere”, uključujući i vojnu silu

- obezbjeđuju granične zone zajedno s obučenom palestinskom policijom

- koordiniraju dopremu humanitarne pomoći

- blisko sarađuju s Egiptom i Izraelom

Kako međunarodne snage budu preuzimale kontrolu i uspostavljale stabilnost, izraelska vojska će se povlačiti iz Gaze prema dogovorenim fazama, standardima i rokovima koje potvrđuju stabilizacijske snage, Izrael, SAD i garanti primirja.