Njemački ministar upozorio: Rusija bi mogla napasti NATO 2029. godine, Moskva odgovorila

Njemački ministar Boris Pistorius upozorio je da bi Rusija u bliskoj budućnosti mogla napasti neku od članica Sjevernoatlantske alijanse na što je Moskva oštro reagirala i to upozorenje osudila kao "ratnu retoriku".

- U Rusiji nema zagovornika bilo kakve konfrontacije s NATO-om - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prema navodima državne agencije TASS.

Reagovao je na intervju njemačkog ministra za list Frankfurter Allgemeine Zeitung, u kojem je Pistorius naveo da je ruski napad na neku NATO državu zamisliv već 2029. godine.

- Iz evropskih metropola sve se češće čuje takva militaristička i ratna retorika - rekao je Peskov, naglasivši da Rusija poduzima mjere kako bi zaštitila vlastite interese.

Moskva je više puta optužila NATO da se naoružava za rat protiv Rusije, piše DPA. Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, besmisleno je tvrditi da njegova zemlja želi napasti članicu Alijanse.

Izjavu njemačkog ministra osudilo je i rusko ministarstvo vanjskih poslova, koje ju je označilo kao izjavu "agresora".

Pistorius je u intervjuu objavljenom u subotu rekao da bi, prema nekim procjenama, Rusija mogla biti spremna za napad na članicu NATO-a već 2028. godine, dok su neki vojni historičari vjerovali da je mir u Ukrajini bio moguć još prošlog ljeta.

Njemački ministar dodao je da NATO ima "značajan odvraćajući potencijal", ukazujući na konvencionalni i nuklearni arsenal Alijanse.