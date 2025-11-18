Tramp će danas ugostiti saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) će u utorak prostrijeti crveni tepih za prijestolonasljednika Saudijske Arabije Mohammeda bin Salmana, prilikom posjete koja će, kako se očekuje, unaprijediti prodaju borbenih aviona F-35 i niz poslovnih sporazuma s kraljevstvom.

To će biti prvo putovanje bin Salmana, široko poznatog kao MBS, u SAD od ubistva saudijskog kritičara Džamala Kašogija (Jamal Khashoggi) 2018. godine od strane saudijskih agenata u Istanbulu, što je izazvalo globalno negodovanje.

Američke obavještajne službe su zaključile da je MBS odobrio hapšenje ili ubistvo Kašogija, istaknutog kritičara. Prijestolonasljednik je negirao da je naredio operaciju, ali je priznao odgovornost kao de facto vladar kraljevstva.

Topla dobrodošlica koju će dobiti u Vašingtonu je najnoviji znak da su se odnosi oporavili od dubokog naprezanja uzrokovanog Kašogijevim ubistvom.

Tokom dana diplomatije Bijele kuće, MBS će razgovarati s Trampom u Ovalnom uredu, ručati u kabinetu i prisustvovati formalnoj večeri uvečer.

Tramp se nada da će unovčiti obećanje o saudijskim investicijama od 600 milijardi dolara, dato tokom njegove posjete kraljevstvu u maju. Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je za Reuters da se očekuju američko-saudijski sporazumi o tehnologiji, proizvodnji, odbrani i još mnogo toga.