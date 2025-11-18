Napadnute termoelektrane u Donjecku: Brojna naselja bez struje

Proruski čelnik regije Donjeck Denis Pušilin, objavio je putem aplikacije telegram kako su ukrajinske snage u noćnom napadu oštetile dvije termoelektrane, ostavivši tako brojna naselja bez električne energije.

Zbog napada su zatvorene termoelektrane Zuivska i Starobeševe, a na teren su izašle ekipe za hitne slučajeve kako bi otklonile kvarove.

Samo dan ranije Pušilin je kazao kako su Ukrajinci u napadu dronovima na energetsku infrastrukturu regije bez struje ostavili oko 500,000 osoba.

Ukrajinska strana nije potvrdila ovaj napad. Posljednjih sedmica Kijev je poduzeo više dalekometnih napada dronovima na energetsku infrastrukturu dijelova Donjecka koji je pod ruskom kontrolom s ciljem podrivanja ruske sposobnosti za nastavak rata.