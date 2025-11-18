Tramp spreman na razgovor s Madurom, ali ne odustaje od slanja američkih trupa u Venecuelu

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je izjavio da je spreman razgovarati s predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom (Nicolas), ali nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Venecuelu.

- U određenom vremenskom periodu, razgovarat ću s njim - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

Na pitanje da li bi isključio slanje američke vojske u Venecuelu, Tramp je rekao: "Ne, ne isključujem to, ne isključujem ništa."

- Samo se moramo pobrinuti za Venecuelu. Oni su iz zatvora u našu zemlju pustili stotine hiljada ljudi - dodao je.

Nekoliko sati kasnije, Maduro je, govoreći u svojoj sedmičnoj televizijskoj emisiji, rekao da je spreman razgovarati "licem u lice".

- Ova zemlja će i dalje biti u miru, a u Sjedinjenim Državama, svako ko želi razgovarati s Venecuelom razgovarat će licem u lice, bez ikakvih problema - rekao je Maduro.

U proteklih nekoliko mjeseci, Trampova administracija je povećala broj američkih trupa na Karibima pod izgovorom borbe protiv trgovaca drogom za koje on tvrdi da su bazirani u nekoliko latinoameričkih zemalja, uključujući Venecuelu i Meksiko.

Tokom proteklih nekoliko mjeseci, napadi koje su SAD izvele na venecuelanske brodove za koje se tvrdi da se bave trgovinom drogom rezultirali su sa nekoliko smrtnih slučajeva.