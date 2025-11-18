Direktor FBI dodijelio pratnju svojoj djevojci: Čuvaju je pripadnici SWAT tima

Keš Patel (Kash Patel), direktor FBI-a, dodijelio je sigurnosnu pratnju svojoj djevojci Aleksis Vilkins (Alexis Wilkins), što je izazvalo zabrinutost da bi takav aranžman mogao odgoditi reakciju policijskih snaga na druge incidente, pišu mediji u SAD.

Vilkins ima sigurnosnu pratnju sastavljenu od elitnih FBI agenata koji su inače raspoređeni u SWAT tim u terenskom uredu FBI-a u Nashvilleu, gdje Vilkins provodi vrijeme zbog posla.

Ona i Patel su se prvi put upoznali u Nashvilleu i, iako ponekad putuju zajedno, ne dijele zajedničko prebivalište. Patel često putuje u Vašington zbog posla, ali zadržava zakonsku adresu u Las Vegasu.

Osobe upoznate s FBI protokolima sigurnosti rekle su da ne znaju ni za jedan slučaj u kojem su djevojke najviših FBI zvaničnika dobijale sigurnosnu pratnju finansiranu iz državnih resursa.

Agenti SWAT tima koji se nalaze u pratnji Vilkins, prema navodima izvora, vjerovatno ne bi mogli odgovoriti ili bi bili odgođeni u odgovoru na krize koje bi se mogle pojaviti na njihovom području, poput masovnih pucnjava ili terorističkih napada.

Vilkins se zabavlja s Patelom od 2023. godine i bila je uz njega kada je u februaru položio zakletvu kao direktor FBI-a.

Otkriće o raspoređivanju FBI agenata radi zaštite Vilkins dolazi u trenutku kada se Patel suočava s kritikama zbog načina upravljanja resursima biroa.

Najskorije, Patel je bio pod lupom nakon izvještaja da je prošlog mjeseca letio u FBI-jevom vladinom avionu vrijednom 60 miliona dolara na, kako su kritičari nazvali, "izlazak", kako bi gledao Vilkins kako izvodi nacionalnu himnu na jednom hrvačkom događaju u Pennsylvaniji.

Bivši zvaničnici Ministarstva pravde također su oštro kritikovali Patela zbog otpuštanja iskusnih visokih FBI rukovodilaca bez pravnog osnova, čime je izgubljena ključna stručnost.

Tri bivša visoka karijerna FBI zvaničnika, uključujući bivšeg vršioca dužnosti direktora FBI-a Briana Driscolla, tužila su Patela ove godine zbog njihovih otpuštanja, tvrdeći da ih je nezakonito smijenio kako bi udovoljio predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) ili politički imenovanim osobama iz Bijele kuće koje su dovodile u pitanje lojalnost tih FBI zvaničnika prema Trampu.

- Za ovo ne postoji nikakvo legitimno opravdanje. Ovo je očigledna zloupotreba položaja i pogrešna upotreba državnih resursa. Ona mu nije supruga, ne živi u istoj kući, pa čak ni u istom gradu - rekao je Kristofer Oliri (Christopher O’Leary), bivši visoki FBI agent i saradnik MS NOW-a za pitanja provođenja zakona.