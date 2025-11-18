Al-Šara zavodi red: Počelo suđenje uključenim u masovne zločine u martu ove godine

Prvo suđenje protiv više od deset osumnjičenih koji se dovode u vezu s masakrima u kojima je ranije ove godine u alavitskom obalnom središtu Sirije život izgubilo na stotine ljudi otpočelo je danas.

Prema podacima državne istražne komisije, martovski masakri — za koje vlasti tvrde da su uslijedili nakon što su pristaše Bašara al-Asada (Bashar al-Assad) napale njihove jedinice — rezultirali su smrću najmanje 1.426 osoba, uglavnom civila.

Četrnaest muškaraca

Na sudu se pojavilo četrnaest muškaraca: sedmorica iz redova bivšeg vojnog osoblja, optuženih za napade na državne snage, te sedam pripadnika snaga odanih novim islamističkim vlastima.

Na početku procesa, sudac Zekerija Bakar (Zakaria Bakkar) naglasio je da je “sud suveren i nezavisan”.

Pristaše Bašara al-Asada terete se za “pobunu, poticanje na građanski rat... napad na organe reda, ubistva, pljačku i uništavanje imovine”, kako stoji u optužnici.

Sedmorica iz vladinih snaga optužena su za “ubistvo sa predumišljajem”.

Sljedeće ročište za pristaše svrgnutog Asada zakazano je za 18. decembar, dok će pripadnici vladinih snaga ponovo izaći pred sud 25. decembra.

Ozbiljna kršenja

Komisija navodi da je potvrdila ozbiljna kršenja koja su dovela do smrti većine civila, te da je identifikovala ukupno 298 osumnjičenih. Također je saopćila da je 238 pripadnika vojske i sigurnosnih struktura ubijeno u napadima pripisanim Asadovim pristašama.

Nakon toga, nove vlasti su u regiju poslale pojačanja, čiji je broj komisija procijenila na oko 200.000 boraca.

Sirijske i međunarodne posmatračke organizacije ranije su izvještavale o sektaškim masakrima u kojima su državne snage, njima odane naoružane grupe i dobrovoljci likvidirali čitave porodice, uključujući i izvansudska pogubljenja.