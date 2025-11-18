Izrael počeo suđenje imamu džamije Al-Aksa: Zabranjuju da se u hutbama spominje i ime "Gaza"

Izraelske vlasti započele su suđenje imamu džamije Al-Aksa (Al-Aqsa), šeiku Ekrimi Sabriju, pod optužbom za “poticanje”, a prvo ročište održano je u utorak.

Optužnice, podnesene u avgustu 2024. godine, odnose se na dva govora sućuti koja je palestinski imam održao 2022. godine, kao i na izraženu žalost za bivšim vođom Hamasa, Ismailom Hanijehom (Ismail Haniyeh), nakon atentata 2024. godine.

Odbrana Sabrija tvrdi da je cijeli slučaj dio šireg obrasca političkog, vjerskog i ideološkog progona koji izraelske vlasti provode protiv njega posljednjih godina.

Kaled Zabarka (Khaled), vođa pravnog tima Ekrime Sabrija, izjavio je za Middle East Eye da slučaj predstavlja “utjelovljenje rasističkog progona” usmjerenog protiv imama.

On je dodao da krivični progon predstavlja dio šireg napora da se ušutkaju utjecajni vođe zajednice i vjerski lideri koji otvoreno govore protiv izraelske okupacije.

- Sabri je značajan simbol. Jasno se izjašnjava o neospornom islamskom pravu na džamiju Al-Aksa i aktivno štiti palestinske ciljeve u širem kontekstu - rekao je Zabarka.

Ciljanje Ekrime Sabrija dio je, prema njegovim riječima, pokušaja “konstruiranja palestinske javne svijesti” ušutkavanjem glasova javnosti.

- Progon propovjednika, imama i vjerskog diskursa predstavlja, po mom mišljenju, dio plana koji je osmišljen kako bi otvorio put naporima usmjerenim protiv Al-Akse - navodi advokat.

Više puta hapšen

Ekrimi Sabri, 86, bivši je veliki muftija Jerusalema, čelnik Vrhovnog islamskog vijeća i jedan od viših imama džamije Al-Aksa.

Od ranih 1970-ih vodi petkom propovijedi u Al-Aksi, u okupiranom istočnom Jeruzalemu, a izraelske snage su ga više puta hapsile.

Suđenje se odvija u trenutku intenziviranja izraelskog obračuna s Palestincima u džamiji.

Izraelske snage sve češće nameću ograničenja palestinskom pristupu Al-Aksi, dok istovremeno dopuštaju većem broju izraelskih ultranacionalista da redovno ulaze u džamiju.

Također, izraelske vlasti zabranile su desecima ljudi pristup tom mjestu, uključujući i mnoge imame, među kojima je glavni Ekrimi Sabri.

Zabrana pristupa

U brojnim slučajevima, imamima je zabranjen pristup Al-Aksi zbog propovijedi u kojima se spominje Gaza, objašnjava Zabarka.

- Zabranjuju čak i riječ "Gaza". Ovo je bez presedana. Potpuno se upliću u petkom održavane propovijedi u džamiji Al-Aksa – novi trend koji izaziva ozbiljnu zabrinutost - rekao je advokat.

Izraelska kontrola nad istočnim Jerusalemom, uključujući Stari grad u kojem se nalazi Al-Aksa, krši više principa međunarodnog prava.

Prema međunarodnom pravu, okupacijska sila nema suverenitet nad teritorijom koji zauzima i zabranjeno joj je trajno mijenjati ga.