Predstavnički dom SAD-a izglasao odluku o objavljivanju dokumenata o Epstajnu: Nema više laži

Predstavnički dom SAD-a odobrio je prijedlog zakona kojim se od Ministarstva pravde zahtijeva objava svih dokumenata vezanih za istragu o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein).

Konačni rezultat glasanja bio je 427-1 u korist objave, dok pet članova nije glasalo. U dvorani se prolomio aplauz i uzvik kada je čekić označio kraj glasanja.

Jedini član Predstavničkog doma koji je glasao protiv ove mjere bio je kongresmen Klej Hidžins (Clay Higgins) iz Louisiane, odani saveznik bivšeg predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Kulminacija napora

Gotovo jednoglasno glasanje predstavlja kulminaciju višemjesečnih napora dvostranačke grupe članova Predstavničkog doma, koji su se isprva suočavali sa snažnim protivljenjem predsjednika i rukovodstva Predstavničkog doma.

Međutim, kada je postalo jasno da manevar predsjedavajućeg da spriječi glasanje o peticiji neće uspjeti, Donald Tramp je promijenio kurs i podržao taj napor.

Prijedlog zakona zatim ide u Senat. Ako gornji dom odobri zakon, on će biti proslijeđen Donaldu Trampu na potpis. Bivši predsjednik je u ponedjeljak rekao novinarima da će potpisati zakon ukoliko stigne na njegov stol – što još uvijek nije sigurno.

Objava dokumenata

Demokrate, kao i dvostranački sponzori zakona, pozvali su Donalda Trampa da ne čeka djelovanje Kongresa, već da odmah naredi Ministarstvu pravde objavu dokumenata, što mu je zakonski omogućeno.

Nakon glasanja u utorak, kongresmen Robert Garsia (Garcia), visokorangirani demokrat u nadzornom odboru Predstavničkog doma, zatražio je da vođa većine u Senatu Džon Tun (John Thune) odmah razmotri prijedlog zakona.

- Donald Tramp paniči i pokušava zaustaviti našu istragu. Moramo znati šta skriva i koji moćni ljudi su odgovorni za silovanje i zlostavljanje djece i žena - rekao je Garsia.

- Budimo jasni – Donald Tramp ima moć da danas objavi dokumente. Ipak, on odlučuje da odugovlači i skreće pažnju sa teme. Nema više laži - dodao je.