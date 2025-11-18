Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je kako je aktivnost Volodimira Zelenskog (Volodymyra Zelenskog) na međunarodnoj sceni povezana sa njegovim nastojanjem da potisne dnevni red nakon "pucanja gnojavica krvavih novčanih mahinacija" kijevskog režima.

Ona je prokomentarisala i pojačanu aktivnost Zelenskog, a posebno potpisivanje "strateškog" sporazuma sa Francuskom i predstojeću posjetu Istanbulu.

- Razumijete, u svjetlu informacija koje su isplivale, a ja to ne nazivam skandalom, već samo još jednom puklom gnojnicom, koja se tiče njihovih krvavih novčanih mahinacija, potrebna im je nekakva agenda koja će, kako oni smatraju, potisnuti taj svjetski efekat šoka - istakla je ona.

Prema riječima Zaharove, svi svjetski mediji pisali su o tome, a sada se svi pitaju "gdje su još milijarde, na koji način i kod koga sakrivene u Bankovoj (ulici u kojoj se nalazi kabinet Zelenskog)".

- Eto, oni sada pokušavaju na neki način da simuliraju aktivnu, energičnu djelatnost, kao da se ništa nije dogodilo ili kao da je to sve neki izolovan slučaj koji nema veze sa sistemom. Čas je otišao kod dječice, bilo u vrtić ili u školu, čas ima međunarodnu aktivnost, čas su tamo opet svi bili preljubazni prema njemu, primili ga, obećali mu da, navodno, nije izgubio svoj takozvani renome. Ali u stvarnosti je svima sve jasno - samo još jedna gnojnica na tom mučnom tijelu kijevskog režima - zaključila je portparol ruskog vanjskopolitičkog resora.