Putin uporedio napade na Ukrajinu sa pobjedom kod Staljingrada: "Iza nas je Rusija"

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je posegnuo za historijskim paralelama kako bi opravdao agresiju na Ukrajinu.

On je ovaj put je rat uporedio s legendarnom Bitkom za Staljingrad. Ovu izjavu dao je tokom ceremonije polaganja kobilice za novi ruski nuklearni ledolomac koji će nositi ime "Staljingrad".

Obraćajući se jednom od preživjelih veterana Staljingradske bitke, Putin je naglasio da se, po njegovom mišljenju, borci koji učestvuju u invaziji na Ukrajinu nalaze u istoj historijskoj liniji kao i vojnici iz 1940-ih.

- Hvala vam što ste se prisjetili učesnika specijalne vojne operacije. Oni i mi svi zajedno, kao i vi, uvijek ćemo pamtiti da je iza nas Rusija – izjavio je Putin, jasno povezujući savremenu rusku vojnu kampanju s najkrvavijim bitkama Drugog svjetskog rata.

Dodao je i da izražava "iskrene riječi zahvalnosti ne samo vama, nego i svim vašim saborcima koji su ne samo odbranili našu domovinu, nego su je nakon rata podigli iz ruševina".

Bitka za Staljingrad, jedna od najkrvavijih i najvažnijih operacija Drugog svjetskog rata, trajala je od jula 1942. do februara 1943. godine i završila se kapitulacijom njemačkih snaga te preokretom u ratu u korist Crvene armije. Procjenjuje se da su samo sovjetski "bespovratni gubici" u toj bici iznosili gotovo 480.000 ljudi.

Putin već godinama koristi simboliku Staljingrada i Velikog otadžbinskog rata kako bi opravdao ratne ciljeve u Ukrajini. Ranije je "specijalnu vojnu operaciju" nazvao "pravednom" i "poštenom borbom", tvrdeći da ruski vojnici djeluju "kao heroji iz 1812. godine, Prvog svjetskog rata ili Velikog otadžbinskog rata".

Tokom govora 4. novembra, povodom Dana narodnog jedinstva, Putin je tvrdio da Rusija u Ukrajini "osigurava nezavisnost države i štiti nacionalnu čast", poredivši današnje događaje s borbom Ruskog carstva protiv Poljske u razdoblju Smutnog vremena u 17. stoljeću.