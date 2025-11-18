Ukrajina objavila da je napala vojne ciljeve u Rusiji američkim raketama ATACMS

Ukrajinska vojska u utorak je objavila da je napala vojne ciljeve u Rusiji raketama ATACMS koje su isporučile SAD, nazivajući to "značajnim razvojem dešavanja".

Ukrajina prethodno nije otvoreno objavila da koristi napredne balističke raketne sisteme koje su isporučile SAD na ciljevima unutar Rusije, iako je ograničenje na to ukinula odlazeća Bidenova administracija prije godinu dana.

- Korištenje sposobnosti udara dugog dometa, uključujući sisteme poput ATACMS, nastavit će se - naveo je vojni generalštab u saopćenju objavljenom u utorak.

Kijev je primio sisteme 2023., ali je u početku bio ograničen na njihovo korištenje samo na vlastitim teritorijima, od kojih skoro petinu okupira Rusija.

Joe Biden, koji je u to vrijeme bio američki predsjednik, ukinuo je ta ograničenja u novembru 2024., potez koji je u početku kritikovao njegov nasljednik Donald Trump.

Ukrajina je zatražila američke rakete Tomahawk dometa 2.500 kilometara, tvrdeći da će one pomoći Rusiji da sjedne za pregovarački stol.

Iako je Trump u početku razmatrao ideju o njihovoj prodaji Kijevu, u novembru je rekao da "zapravo" ne razmatra taj potez, prenosi Reuters.