Izrael napao Liban: Gađali palestinski izbjeglički kamp u blizini Sidona

Vojska Izraela potvrdila je da je izvela zračni napad na palestinski izbjeglički kamp Ain al-Hilweh u blizini libanskog obalnog grada Sidona.

Kako navode u saopćenju, gađali su centar za obuku Hamasa. Ministarstvo zdravstva Libana navelo je da je broj žrtava u napadu 11 poginulih i četiri ranjena.

Ovaj napad označava relativno rijedak slučaj izraelskog napada na Hamas u Libanu. U julu je u napadu u Tripoliju ubijen istaknuti komandant Hamasa, a prije toga, u maju, još jedan komandant te grupe ubijen je u Sidonu.

Izrael provodi sistematske napade na jugu Libana, ali i drugim dijelovima tvrdeći da se bori protiv Hezbolaha i kršeći primirje koje je postignuto prošle godine.

Libanski općinski radnik poginuo je u drugom napadu u utorak u južnom Libanu. Dopisnik Al-Manara izvijestio je o izraelskom napadu dronom na vozilo Rapid u južnom gradu Bint Jbeil.

Libansko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u napadu u Bint Jbeilu poginula jedna osoba.