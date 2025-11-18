Španija obećala čak 615 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu u odbrani od ruske agresije

Španija je saopćila da planira, u roku od mjesec dana, odobriti dodatni paket vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 615 miliona eura. Tokom zajedničke konferencije za novinare u Madridu, španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sanchez) istakao je ovo obraćajući se zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky), prenosi Evropska Pravda.

- Već sam predsjedniku Zelenskom kazao da će Španija unutar narednog mjeseca dati saglasnost na novi paket vojne podrške Ukrajini vrijedan 615 miliona eura - rekao je Sančez.

Prema njegovim riječima, od ukupnog iznosa, 300 miliona eura biće usmjereno na realizaciju sigurnosnog sporazuma prema kojem se Španija obavezala izdvajati milijardu eura godišnje za odbrambenu podršku Ukrajini.

Još 100 miliona eura bit će izdvojeno kroz inicijativu PURL, koja državama članicama NATO saveza omogućava da nabavljaju oružje za Ukrajinu iz Sjedinjenih Američkih Država.

Preostalih 215 miliona eura biće raspoređeno putem EU instrumenta SAFE, kojim se finansira nabavka radara, opreme za odbranu od dronova i drugih sistema, uključujući i sredstva koja proizvode španske kompanije.

Predsjednik Zelenski je naglasio da će ovaj paket uključivati i rakete za sisteme protivvazdušne odbrane, među kojima posebno četrdeset projektila za sisteme IRIS-T.