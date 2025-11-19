Stambenu zgradu u Harkivu pogodili ruski dronovi: Povrijeđeno više osoba

U napadu ruskih dronova na Harkiv izbio je požar na stambenoj zgradi, više osoba je povrijeđeno, a dio stanovništva je evakuiran, javlja Reuters.

Dronovi su nakon ponoći pogodili dva središnja gradska okruga – Slobidski i Osnovjanski.

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov rekao je da je u napadu korišteno 11 dronova te da je povrijeđeno sedam osoba. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je 22 stanovnika evakuirano iz jednog dijela oštećene zgrade.

Gradonačelnik je rekao i da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, povrijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnja vozila.

Harkiv, smješten oko 30 kilometara od ruske granice, uspješno se odupro zauzimanju u ranim fazama ruske invazije u februaru 2022. i ostaje česta meta ruskih zračnih napada.