PREDSJEDNIK SAD

Drastično pala podrška Trampu: Blizu je najnižeg rejtinga prvog mandata

Amerikanci su nezadovoljni njegovim rješavanjem krize visokih životnih troškova i afere Epstein

Dž. R.

19.11.2025

Podrška predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) pala je na 38 posto, što je najniže otkako se vratio u Bijelu kuću.

Amerikanci su nezadovoljni njegovim rješavanjem krize visokih životnih troškova i afere Epstein, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters.

Četverodnevno ispitivanje, koje je zaključeno u ponedjeljak, dolazi u trenutku kada Trampov utjecaj nad njegovom Republikanskom strankom pokazuje znakove slabljenja.

Zastupnički dom, koji kontroliraju republikanci, izglasao je u utorak odluku da se Ministarstvo pravosuđa prisili objaviti dokumente o Džefriju Esptinu (Jeffrey Epstein), osuđenom seksualnom prijestupniku. Tramp se tome dugo protivio, no u nedjelju se naglo predomislio. Prijedlog zakona mora još odobriti Senat te potpisati Tramp.

Ispitivanje je pokazalo da je podrška Trampu pala dva postotna boda od ispitivanja provedenog početkom novembra.

Ispitivanje, provedeno online, obuhvatilo je 1.017 građana širom zemlje i ima marginu greške od tri postotna boda.

Tramp je na početku drugog mandata imao podršku 47 posto Amerikanaca.

Njegova popularnost sada je blizu najnižih razina viđenih tokom njegovog prvog mandata u Bijeloj kući te blizu najslabijeg rejtinga njegova demokratskog prethodnika Džo Bajdena (Joe Biden). Najniža Bajdenova podrška bila je 35 posto, a najniža Trampova u prvom mandatu 33 posto.

