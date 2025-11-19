Više od 170 zgrada gorilo u Japanu: Plamen se proširio na šumovite padine

Više od 170 zgrada u južnom japanskom obalnom gradu zahvatio je požar koji je gorio tokom noći i još uvijek nije ugašen, saopćila je danas nacionalna vatrogasna agencija.

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio jučer oko 17:40 sati (08:40 GMT), saopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se. Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Japanska premijerka Sana Takaiči (Sanae Takaichi) rekla je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.