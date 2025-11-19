VATRENA STIHIJA

Više od 170 zgrada gorilo u Japanu: Plamen se proširio na šumovite padine

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se

Vatra gutala sve pred sobom. ABC

Dž. R.

19.11.2025

Više od 170 zgrada u južnom japanskom obalnom gradu zahvatio je požar koji je gorio tokom noći i još uvijek nije ugašen, saopćila je danas nacionalna vatrogasna agencija.

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio jučer oko 17:40 sati (08:40 GMT), saopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se. Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Japanska premijerka Sana Takaiči (Sanae Takaichi) rekla je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.

# POŽAR
# JAPAN
