Papa Lav na poklon od guvernera Ilinoisa dobio paket piva nazvanog po njemu

Papa Lav XIV je u srijedu primio neobičan poklon od guvernera Illinoisa Džej Bi Pritskera (JB Pritzker), a radilo se o paketu američkog blagog piva proizvedenog u jednoj pivari u Čikagu (Chicago).

Tokom posjete Vatikanu, Pritsker je predao pivo papi u sklopu razmjene darova, predlažući mu da bi, kao prvi američki papa i čovjek porijeklom iz Čikaga, mogao uživati u lokalnom pivu.

- Stavit ćemo to u frižider - kazao je Lav dok je uzimao boce i spuštao ih na sto.

Pritsker obavlja dužnost guvernera Illinoisa još od 2019. godine. Nije odmah naveo razlog svoje posjete Rimu, ali strani zvaničnici koji putuju u taj grad često imaju priliku da se susretnu s papom.

Pivo – novi proizvod pivare Burning Bush (Burning Bush Brewery) sa sjeverne strane Čikaga – nosi naziv „Da Pope“, duhovitu igru riječi inspiriranu poznatim skečom iz emisije Subotnja večer uživo (Saturday Night Live) o američkom fudbalskom timu Čikago Bers (Chicago Bears).

Vatikan se nije odmah oglasio o tome da li papa Lav, rođen na južnoj strani Čikaga, planira probati ovo pivo.