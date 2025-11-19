Ruski brod uhvaćen u špijunskoj misiji, koristio lasere

Rusko špijunsko plovilo Jantar pojavilo se na samoj ivici teritorijalnih voda Ujedinjenog Kraljevstva, saopćio je u srijedu britanski ministar odbrane Džon Hejli (John Healey). Kako je naveo, ovo je drugi put da se isti brod primijeti u britanskim vodama.

- Ruski špijunski brod Jantar nalazi se uz granicu naših voda, sjeverno od Škotske, nakon što je proteklih sedmica ušao u teritorijalne vode Velike Britanije. Ovaj brod je napravljen za prikupljanje podataka i mapiranje naših podmorskih kablova - izjavio je ministar Hejli.

Britanska mornarica je, prema njegovim riječima, odmah reagovala.

- Upotrijebili smo fregatu i avion da nadgledamo svaki pokret plovila. Jantar je uputio laserske zrake prema našim pilotima - tvrdi Hejli.