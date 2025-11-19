Ruski brod uhvaćen u špijunskoj misiji, koristio lasere

Rusko špijunsko plovilo Jantar pojavilo se na samoj ivici teritorijalnih voda Ujedinjenog Kraljevstva, saopćio je u srijedu britanski ministar odbrane Džon Hejli (John Healey). Kako je naveo, ovo je drugi put da se isti brod primijeti u britanskim vodama.
- Ruski špijunski brod Jantar nalazi se uz granicu naših voda, sjeverno od Škotske, nakon što je proteklih sedmica ušao u teritorijalne vode Velike Britanije. Ovaj brod je napravljen za prikupljanje podataka i mapiranje naših podmorskih kablova - izjavio je ministar Hejli.
Britanska mornarica je, prema njegovim riječima, odmah reagovala.
- Upotrijebili smo fregatu i avion da nadgledamo svaki pokret plovila. Jantar je uputio laserske zrake prema našim pilotima - tvrdi Hejli.
Zasljepljivanje laserom predstavlja izuzetno opasnu, ali i nezakonitu radnju. Ukoliko laser pogodi pilotovo oko, on određeni period ne vidi, što može uzrokovati pad letjelice, a ne isključuje se ni trajno oštećenje vida.
Hejli tvrdi da je brod „dio ruskog programa osmišljenog da omogući špijunažu u mirnodopskim okolnostima i sabotaže tokom konflikata“.
Početkom novembra ovo plovilo je pratilo holandski ratni brod kroz Sjeverno more, nakon što se Jantar pojavio u blizini izuzetno važnih podmorskih kablova, piše portal magazina Fokos (Focus). Iako se zvanično brodovi poput Jantara vode kao istraživačka plovila, vjeruje se da zapravo prikupljaju podatke o podvodnoj infrastrukturi, poput optičkih kablova i gasovoda.
Nije prvi put ni ove godine da se Jantar našao u britanskim vodama — brod je tamo uočen i u januaru, kada je ministar Hejli upozorio da se radi o „špijunskom brodu“.
Plovilo Jantar poznato je po nadzoru podvodnih kablova širom svijeta, a često i samo otkriva svoju lokaciju.