Samo jedan čovjek u američkom Kongresu je glasao protiv objave dokumenata o Epstajnu

Republikanac Klej Hidžins (Clay Higgins) ostao je jedini član američkog Kongresa koji je glasao protiv prijedloga zakona kojim bi se naložilo objavljivanje dosjea Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein), bivšeg finansijera optuženog za pedofiliju, seksualno iskorištavanje i trgovinu ljudima.

Nakon glasanja, on je pokušao obrazložiti svoje protivljenje, naglašavajući da je prijedlog zakona, kako je napisan, potencijalno štetan za nevine ljude.

- Ovim zakonom se napušta 250 godina krivičnopravne prakse u Sjedinjenim Državama. Način na koji je formulisan razotkriva i ugrožava na hiljade nedužnih osoba: svjedoka, onih koji su davali alibi, članova porodica i drugih - objavio je na mreži X nakon glasanja.

I dok su i drugi republikanci iznosili slične brige—uključujući predsjednika Zastupničkog doma Majka Džonsona (Mike Johnson)—činjenica da je Hidžins jedini koji je zvanično glasao protiv predstavljala je izuzetan odmak od ostatka Zastupničkog doma, koji je mjeru usvojio sa 427 glasova prema 1.

Kongresmen iz Louisiane naglasio je da se u Odboru za nadzor već provodila temeljita istraga o Epstajnu, te dodao da bi podržao prijedlog zakona samo ukoliko bi se vratio iz Senata sa izmjenama koje bi, prema njegovom mišljenju, bile nužne.

- Ako Senat izmijeni tekst zakona tako da odgovarajuće zaštiti privatnost žrtava te drugih Amerikanaca koji su imenovani, a nisu osumnjičeni ni za kakvo krivično djelo, tada ću, kada se vrati u Zastupnički dom, glasati za njega - izjavio je Hidžins.

Do toga, međutim, nije došlo. Senat nije ni razmatrao glasanje o toj verziji prijedloga; umjesto toga prihvaćen je zahtjev lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera (Chuck Schumer) za „jednoglasnim usvajanjem“, bez formalnog pozivanja senatora na glasanje. Time je njegova verzija usvojena i proslijeđena Donaldu Trampu (Donald Trump) na potpis.

Hidžins je za CNN rekao da je namjeravao ostati pri protivljenju prijedlogu zakona čak i dok su se okolnosti mijenjale i sve više republikanaca počelo najavljivati podršku.

Također je ustvrdio da Tramp nije imao dobar odnos s Epstajnom te je negirao da predsjednik SAD-a pokušava zaustaviti zakon.

- Ne radi se o Bijeloj kući niti o predsjedniku, već o ljudima koji se zalažu za dugotrajnu praksu u krivičnopravnom postupku, koju ovaj prijedlog zakona ne uvažava. Ako ste za poštovanje dvostoljetne krivičnopravne tradicije o tome kako se ovakve istrage vode, onda podržavate rad našeg Odbora za nadzor, a ne ono što se pokušava progurati kroz ovu peticiju - poručio je Hidžins.