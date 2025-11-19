KAN JUNIS

Zima se bliži, a raseljeni Palestinci se smrzavaju: Teški uslovi u oskudnim šatorima

Bez sigurnog mjesta za sklonište, porodice podižu šatore gdje god pronađu prostor, stvarajući prenapučene i neorganizirane kampove

Anadolija

19.11.2025

Humanitarna katastrofa za raseljene Palestince u Gazi dodatno se produbljuje uprkos prekidu vatre s Izraelom, a više od dvije godine rata ostavile su stanovništvo u teškim i neodrživim uslovima.

U naselju Al-Amal, u zapadnom Kan Junisu, odvija se ozbiljna humanitarna drama dok hiljade raseljenih Palestinaca borave u improviziranim kampovima i bore se da osiguraju i najosnovnije potrebe za život. Bez sigurnog mjesta za sklonište, porodice podižu šatore gdje god pronađu prostor, stvarajući prenapučene i neorganizirane kampove.

Nedostatak infrastrukture, čiste vode i adekvatne kanalizacije predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje stanovništva. Dolaskom zime, teški pljuskovi poplavili su mnoge šatore, uništivši ono malo ličnih stvari koje su ljudi uspjeli sačuvati. Loše vremenske prilike dodatno otežavaju život djeci, bolesnima i starijima.

Prema podacima Kancelarije za medije u Gazi, oko 1,5 miliona Palestinaca trenutno je raseljeno i živi u katastrofalnim uslovima, s ograničenim pristupom osnovnim potrepštinama i ključnim uslugama zbog izraelske blokade koja i dalje traje.

