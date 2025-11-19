Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUP RS

Kod Zvornika uhapšene dvije osobe koje su pomagale pljačkašima u Kalesiji

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopćeno da se pod nadzorom tužilaštva preduzimaju opsežne istražne radnje i uviđaj na više lokacija

Pljačka kod Zvornika. Screenshot

S. S.

19.11.2025

Dvije osobe uhapšene su na području Zvornika zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa pljačkom zlatare u centru Kalesije.

Kako saznaje ATV radi se o dvojici muškaraca, osumnjičenima za pomaganje u pljački, koji će biti predati u nadležnost MUP-a Tuzlanskog kantona. Za direktnim počiniocima potraga je i dalje u toku, dok je jedan od napadača pronađen mrtav.

Sve se odigralo jutros oko 7.25 sati u centru Kalesije kada su, najvjerovatnije, tri naoružana razbojnika krenula u pljačku zlatare. Tom prilikom došlo je do pucnjave, odnosno do razmjene vatre između policije i napadača koji su pobjegli.

Odmah je pokrenuta opsežna policijska akcija i automobil, koji je korišten u razbojništvu, pronađen je zapaljen u mjestu Jelovo Brdo kod Kalesije. Pored njega njega je zatečeno tijelo jednog muškarca, najvjerovatnije jednog od počinilaca. Policija je blokirala sve izlaze iz Kalesije, a u potragu su se uključile patrole PS Sapna, Živinice, kao i MUP RS.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopćeno da se pod nadzorom tužilaštva preduzimaju opsežne istražne radnje i uviđaj na više lokacija.

- U saradnji sa policijom MUP RS vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem. Prilikom vršenja navedenih aktivnosti, na jednom lokalitetu pored vozila, koje je korišteno prilikom razbojništva, pronađeno je jedno lice, (a najvjerovatnije se radi o jednom od počinilaca) bez znakova života, čiju smrt je na licu mjesta potrdio mrtvozornik JU Dom zdravlja Kalesija - saopćio je ranije MUP TK.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", jedna od učesnika napada je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka.

# KALESIJA
# ZVORNIK
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.