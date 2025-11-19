Kod Zvornika uhapšene dvije osobe koje su pomagale pljačkašima u Kalesiji

Dvije osobe uhapšene su na području Zvornika zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa pljačkom zlatare u centru Kalesije. Kako saznaje ATV radi se o dvojici muškaraca, osumnjičenima za pomaganje u pljački, koji će biti predati u nadležnost MUP-a Tuzlanskog kantona. Za direktnim počiniocima potraga je i dalje u toku, dok je jedan od napadača pronađen mrtav.

Sve se odigralo jutros oko 7.25 sati u centru Kalesije kada su, najvjerovatnije, tri naoružana razbojnika krenula u pljačku zlatare. Tom prilikom došlo je do pucnjave, odnosno do razmjene vatre između policije i napadača koji su pobjegli. Odmah je pokrenuta opsežna policijska akcija i automobil, koji je korišten u razbojništvu, pronađen je zapaljen u mjestu Jelovo Brdo kod Kalesije. Pored njega njega je zatečeno tijelo jednog muškarca, najvjerovatnije jednog od počinilaca. Policija je blokirala sve izlaze iz Kalesije, a u potragu su se uključile patrole PS Sapna, Živinice, kao i MUP RS.