Tramp i Putin spremaju novi mirovni plan za Ukrajinu: Poznati detalji

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i Vladimir Putin, predsjednik Rusije, dogovorili su plan za završetak rata u Ukrajini, a neki mediji navode da bi plan mogao biti predstavljen narednih dana.

Kako je naglašeno, plan predviđa sigurnosne garancije za Ukrajinu, jačanje sigurnosti u Evropi, kao i regulisanje budućih američkih odnosa s Rusijom i Ukrajinom.

Kako prenosi britanski Independent, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je o planu razgovarao s Kirilom Dmitrijevim, izaslanikom Putina, kao i s Rustenom Umerovim, izaslanikom Zelenskog.

Započete konsultacije

Navodno je Bijela kuća već počela konsultacije s Evropljanima, a razgovori će biti nastavljeni tokom cijele sedmice, prenose Nezavisne.

Prema pisanju Politica, Vašington je poslao dva vojna visoka zvaničnika, sekretara Armije Dana Driskola i načelnika Glavnog štaba generala Rendija Džordža u Kijev. Cilj razgovora je pokrenuti mirovne pregovore, po uzoru na sporazum koji je Tramp uspio postići u Gazi.