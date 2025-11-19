Tramp i Putin spremaju novi mirovni plan za Ukrajinu: Poznati detalji

Cilj razgovora je pokrenuti mirovne pregovore, po uzoru na sporazum koji je Tramp uspio postići u Gazi

Putin i Tramp: Raniji susret.

A. O.

19.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i Vladimir Putin, predsjednik Rusije, dogovorili su plan za završetak rata u Ukrajini, a neki mediji navode da bi plan mogao biti predstavljen narednih dana.

Kako je naglašeno, plan predviđa sigurnosne garancije za Ukrajinu, jačanje sigurnosti u Evropi, kao i regulisanje budućih američkih odnosa s Rusijom i Ukrajinom.

Kako prenosi britanski Independent, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je o planu razgovarao s Kirilom Dmitrijevim, izaslanikom Putina, kao i s Rustenom Umerovim, izaslanikom Zelenskog.

Započete konsultacije 

Navodno je Bijela kuća već počela konsultacije s Evropljanima, a razgovori će biti nastavljeni tokom cijele sedmice, prenose Nezavisne.

Prema pisanju Politica, Vašington je poslao dva vojna visoka zvaničnika, sekretara Armije Dana Driskola i načelnika Glavnog štaba generala Rendija Džordža u Kijev. Cilj razgovora je pokrenuti mirovne pregovore, po uzoru na sporazum koji je Tramp uspio postići u Gazi.

Wall Street Journal je javio da će dvojka iz Vašingtona nakon toga otputovati u Moskvu, kako bi na istu temu razgovarali s tamošnjim zvaničnicima.

Reagovanje na vojne posrednike

Bijela kuća se navodno obratila gospodinu Driskolu i drugim visokim komandantima u nadi da bi Moskva mogla bolje reagovati na vojne posrednike nakon ranijih neuspjelih pokušaja s političkim zvaničnicima. 

Nedavno je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izrazio spremnost da se sastane s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom kako bi razgovarali o popravljanju bilateralnih odnosa, nakon izvještaja da ga je Putin isključio zbog neuspjeha u osiguravanju mirovnog samita s gospodinom Trampom, piše Independent.

I dok se obavljaju pripreme za nove mirovne pregovore, Rusija je nastavila s bombardovanjem Ukrajine. Rusija je prošle noći, kako javljaju agencije, ispalila 518 dronova i raketa na ciljeve širom Ukrajine, a u jednom napadu poginulo je više od 20 civila, među kojima su i djeca.

