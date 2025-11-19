Tramp: SAD će raditi na okončanju sukoba u Sudanu na zahtjev Saudijske Arabije

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u srijedu da će SAD početi raditi na okončanju sukoba u Sudanu, i to na zahtjev saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Selmana (Mohammed bin Salman).
– Njegovo veličanstvo želi da učinim nešto veoma odlučno u vezi sa Sudanom. To mi uopće nije bilo u planu. Mislio sam da je situacija potpuno haotična i izvan kontrole, ali sada vidim koliko je to značajno za vas i za mnoge vaše prijatelje u ovoj sali – rekao je Tramp na saudijsko-američkom investicijskom forumu, dan nakon što je u Bijeloj kući ugostio bin Selmana.
– Počet ćemo raditi na pitanju Sudana – dodao je.
Bijela kuća je 4. novembra saopštila da je administracija predsjednika Trampa dio međunarodne grupe zemalja koje nastoje okončati nasilje koje u Sudanu traje više od dvije i po godine. Nije potpuno jasno da li najnoviji komentari predstavljaju ponovno jačanje američkog angažmana.
Sudanska vojska i paravojne Snage za brzu podršku (RSF) vode razorni rat od 15. aprila 2023. godine. U sukobima su poginule hiljade ljudi, dok su milioni raseljeni.
Trenutno, RSF kontroliše svih pet država regije Darfur na zapadu zemlje, dok državna vojska drži većinu preostalih 13 država na jugu, sjeveru, istoku i u centralnim područjima Sudana, uključujući i glavni grad Kartum.