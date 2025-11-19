Tramp: SAD će raditi na okončanju sukoba u Sudanu na zahtjev Saudijske Arabije

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u srijedu da će SAD početi raditi na okončanju sukoba u Sudanu, i to na zahtjev saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Selmana (Mohammed bin Salman).

– Njegovo veličanstvo želi da učinim nešto veoma odlučno u vezi sa Sudanom. To mi uopće nije bilo u planu. Mislio sam da je situacija potpuno haotična i izvan kontrole, ali sada vidim koliko je to značajno za vas i za mnoge vaše prijatelje u ovoj sali – rekao je Tramp na saudijsko-američkom investicijskom forumu, dan nakon što je u Bijeloj kući ugostio bin Selmana.