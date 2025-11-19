Zelenski se sastao s Erdoanom: Izrazio nadu u obnovu razmjene zatvorenika s Rusijom do kraja godine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je izrazio nadu da bi Kijev i Moskva mogli ponovo pokrenuti razmjenu zatvorenika do kraja godine, naglašavajući da Turska igra ključnu ulogu u naporima za unapređenje razmjene.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recepom Tayyipom Erdoganom) nakon njihovog sastanka u turskoj prijestolnici Ankari, Zelenski je rekao da je sastanak bio sveobuhvatan i plodonosan, dodajući da međusobno povjerenje između dvije države ostaje ključno.

Zahvalio je Turskoj na održavanju principijelnog stava o ratu između Rusije i Ukrajine i na jasnoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

- Ovo nije naš prvi sastanak ove godine i zbog toga želimo izraziti zahvalnost - rekao je Zelenski, dodajući da saradnja Ankare pomaže očuvanju života i direktno doprinosi odbrambenim potrebama Ukrajine.

Također je naglasio važnost posredničke uloge Turske.

- Nadam se da ćemo ponovo pokrenuti razmjenu zatvorenika s Rusijom do kraja godine, a Turska pruža veliku podršku za to - dodao je ukrajinski predsjednik.