Video / Putin u neobičnoj situaciji: Ispred njega plesao robot, sve nadgledali tjelohranitelji

Ja sam prvi ruski humanoidni robot sa ugrađenom umjetnom inteligencijom, rekao je robot Putinu

19.11.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovao je sajmu koji je u zemlji organizovala Sberbanka, gdje se tom prilikom susreo i s robotom pokretanim umjetnom inteligencijom.

Robot je u jednom trenutku zaplesao ispred Putina, koji ga je pratio s velikim interesovanjem.

Nastup, prikazan na državnoj televiziji, pokazao je šefa Kremlja kako stoji nasuprot humanoidnom robotu dok mu ovaj objašnjava šta je, prije nego što započne ples uz ono što je nazvao svojom omiljenom pjesmom.

– Moje ime je Grin. Ja sam prvi ruski humanoidni robot sa ugrađenom umjetnom inteligencijom. To znači da nisam samo program na ekranu, već fizičko utjelovljenje tehnologije – rekao je robot Putinu.

Sberbanka navodi da će softver robota biti stalno nadograđivan, da ima potencijal za obavljanje fizičkih zadataka te da će pilot-projekt omogućiti njegovo uključivanje u pojedine segmente poslovanja.

Neobičan događaj pomno su pratili Putinovi tjelohranitelji, a jedan od njih je nakon nastupa stao između robota i ruskog lidera kako bi se uvjerio da se robot uredno udalji i da mu se ne približi previše.

Putin je robotov performans nazvao – vrlo lijepim – te mu se zahvalio prije nego što je nastavio svoju obilazak sajma.

Nastup dolazi samo nekoliko dana nakon što je na moskovskoj prezentaciji drugog ruskog robota, za kojeg se tvrdi da koristi AI i koji je nazvan Ajdol (Aidol), demonstracija pošla po zlu kada je robot ubrzo po izlasku na pozornicu pao licem na pod.

