Video / Putin u neobičnoj situaciji: Ispred njega plesao robot, sve nadgledali tjelohranitelji

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovao je sajmu koji je u zemlji organizovala Sberbanka, gdje se tom prilikom susreo i s robotom pokretanim umjetnom inteligencijom.

Robot je u jednom trenutku zaplesao ispred Putina, koji ga je pratio s velikim interesovanjem.

Nastup, prikazan na državnoj televiziji, pokazao je šefa Kremlja kako stoji nasuprot humanoidnom robotu dok mu ovaj objašnjava šta je, prije nego što započne ples uz ono što je nazvao svojom omiljenom pjesmom.

– Moje ime je Grin. Ja sam prvi ruski humanoidni robot sa ugrađenom umjetnom inteligencijom. To znači da nisam samo program na ekranu, već fizičko utjelovljenje tehnologije – rekao je robot Putinu.