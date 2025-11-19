Ukrajinu potresa skandal: Ministri padaju zbog afere

Ukrajinski parlament je u srijedu smijenio ministra pravde Hermana Haluščenka (Herman Hlushchenko) i ministricu energetike Svitlanu Hrinčuk (Svitlana Hrynchuk), objavila je Ukrajinska pravda. Riječ je o posljedicama velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru te zemlje.

Za smjenu Haluščenka glasala su 323 zastupnika u parlamentu koji broji 450 članova, navodi Ukrajinska pravda.

Parlament je potom, na prijedlog premijerke Julije Sviridenkove (Yuliya Svyrydenko), izglasao i razrješenje ministrice energetike Hrinčuk. Za njenu smjenu glasalo je 315 zastupnika. Na čelu resora prije nje bio je upravo Haluščenko.

– Politički razlog za smjenu jeste jasna kompromitacija ukrajinske vlade i državnih institucija zbog njihove umiješanosti u slučajeve koje je otkrio Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) – rekao je potpredsjednik Vlade za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka (Taras Kachka), koji se obratio parlamentu umjesto premijerke Sviridenkove, zauzete pregovorima s Međunarodnim monetarnim fondom.

O smjeni oba ministra trebalo je glasati još u utorak, ali je sjednicu blokirala opozicija, koja zahtijeva ostavku čitave vlade i formiranje novog kabineta uz učešće opozicionih stranaka. – Otvoreno kažemo: nećemo glasati za ovaj pokušaj da se ispusti para i da se sačuva korupcijska vertikala – izjavio je opozicioni političar i bivši predsjednik Petro Porošenko (Petro Poroshenko), prema navodima portala Ukrajinska pravda. –

Porošenko je najavio da njegova stranka Evropska solidarnost pokreće prikupljanje potpisa za smjenu, kako je nazvao, „Alibabine“ vlade. Nadimak „Ali Baba“ odnosi se na šefa predsjedničkog ureda Andrija Jermaka (Andriy Yermak), a korišten je u transkriptima prisluškivanih razgovora aktera korupcijskog skandala povezanog s energetskom kompanijom Enerhoatom.

Nacionalni antikorupcijski biro NABU prošle sedmice saopćio je da su ukrajinske vlasti podigle optužnice protiv sedam osoba u vezi s korupcijom u energetskom sektoru. Grupa je, prema navodima, prikupila oko 100 miliona dolara mita.

Skandal je povezan s kompanijom Enerhoatom, operaterom ukrajinskih nuklearnih elektrana. Dvojica osumnjičenih, među kojima i nekada blizak saradnik predsjednika Zelenskog, Timur Mindič (Timur Mindich), pobjegla su u inostranstvo. Mediji sada spekulišu hoće li ovaj slučaj natjerati predsjednika da se odrekne Jermaka.