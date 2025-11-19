Tramp će poludjeti: Čitač sa usana otkrio šta je Ilon Mask rekao za saudijskog princa

Mask je navodno pitanje uputio pitanje Albertu Borlu, izvršnom direktoru Pfizera

A. O.

19.11.2025

Ilon Mask (Elon Musk), koji je prije šest mjeseci dramatično narušio odnose sa Donaldom Trampom, sada je izgleda ponovo u milosti, budući da je prisustvovao raskošnoj večeri u čast Mohameda bin Salmana u utorak. Ipak, nakon onoga što je navodno rekao tokom večere, mogao bi ponovo da padne u nemilost.

Mask je, prema čitanju sa usana, navodno pitao jednog od gostiju da li misli da je prestolonaslednik Saudijske Arabije terorista. Mask je navodno pitanje uputio pitanje Albertu Borlu, izvršnom direktoru Pfizera.

- Koje je vaše mišljenje, da li je on terorista - navodno je pitao Mask.

Borlu je, prema analizama Nikole Hikling za Daily Mail, izgledao šokirano pitanjem.

Predstavnici Maska i Borle su kontaktirani za komentar.

Podsjetimo, prestolonasljednik Salman je posjetio Belu kuću prvi put nakon sedam godina, nakon ubistva novinara Washington Post-a, Džamala Kašogija, 2018. godine.

Tramp i njegova supruga Melanija priredili su mu spektakularnu večeru, pri čemu je Melanija odala suptilan omaž Saudijskoj Arabiji u zelenoj haljini Elie Saab vrijednoj 3.350 dolara.

Među gostima su bili i Kristijano Ronaldo, Donald Tramp mlađi, državni sekretar Marko Rubio, predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson...

Među prisutnim biznismenima bili su Jens Huan iz Nvidije, Tim Kuk iz Apple-a, Čarls Švab, Meri Bara iz General Motors-a i Aleks Karp iz Palantira.

Odnosi Amerike sa Saudijskom Arabijom narušeni su nakon ubistva Kašogija, oštrog kritičara tamošnjeg režima.

Tramp je u utorak odgovarao na pitanja o povezanosti prestolonasljednika sa ubistvom novinara, nakon što mu je priredio svečani doček, uključujući prelet borbenih aviona - ceremonijal obično rezervisan za najbliže saveznike. U jednom trenutku je žestoko napao novinarku jer se ušutila da pomene Kašogija Salmanu.

