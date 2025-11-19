Tramp će poludjeti: Čitač sa usana otkrio šta je Ilon Mask rekao za saudijskog princa

Ilon Mask (Elon Musk), koji je prije šest mjeseci dramatično narušio odnose sa Donaldom Trampom, sada je izgleda ponovo u milosti, budući da je prisustvovao raskošnoj večeri u čast Mohameda bin Salmana u utorak. Ipak, nakon onoga što je navodno rekao tokom večere, mogao bi ponovo da padne u nemilost.

Mask je, prema čitanju sa usana, navodno pitao jednog od gostiju da li misli da je prestolonaslednik Saudijske Arabije terorista. Mask je navodno pitanje uputio pitanje Albertu Borlu, izvršnom direktoru Pfizera.

- Koje je vaše mišljenje, da li je on terorista - navodno je pitao Mask.

Borlu je, prema analizama Nikole Hikling za Daily Mail, izgledao šokirano pitanjem.

Predstavnici Maska i Borle su kontaktirani za komentar.

Podsjetimo, prestolonasljednik Salman je posjetio Belu kuću prvi put nakon sedam godina, nakon ubistva novinara Washington Post-a, Džamala Kašogija, 2018. godine.

Tramp i njegova supruga Melanija priredili su mu spektakularnu večeru, pri čemu je Melanija odala suptilan omaž Saudijskoj Arabiji u zelenoj haljini Elie Saab vrijednoj 3.350 dolara.