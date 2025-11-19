Makron o utjecaju društvenih mreža na mlade: Ovo je Divlji zapad, a ne sloboda govora

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) upozorio je tokom obraćanja na Evropskom samitu o digitalnom suverenitetu da društvene mreže sve snažnije i negativnije utiču na mlade.

Govoreći u Berlinu, istakao je kako evropski tinejdžeri danas provode između četiri i pet sati dnevno na digitalnim platformama koje upravljaju neprozirnim algoritmima u vlasništvu nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Makron je naglasio da ovakva koncentracija moći izlaže mlade sadržajima poput hipernasilja, pornografije i materijala koji uzrokuju probleme mentalnog zdravlja, dodajući da su države u praksi odgovornost za sigurnost maloljetnika na internetu prepustile stranim platformama.

– Da budemo potpuno jasni – ove platforme kreiraju sadržaj koji vaša djeca gledaju. Mi smo im, de facto, dali ekskluzivitet nad digitalnim životima naših tinejdžera – rekao je francuski predsjednik.