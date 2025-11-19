Putin o produženju života do 150 godina: Glavno nije koliko živimo, nego zašto

Ljudski životni vijek, smatra predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, mogao bi se produžiti i do 150 godina, iako bi, prema njegovim riječima, čak i to bilo malo.

Govoreći na konferenciji Putovanje u svijet umjetne inteligencije, naglasio je kako se nekada smatralo sasvim uobičajenim da ljudi žive 20, 30 ili 35 godina, dok se kasnije u pojedinim državama – ali i globalno – prosječna dob počela penjati na 35, zatim 45, pa i 50 godina.

– Danas je u pojedinim zemljama dostigla i 80 godina, a i mi nastojimo doći do sličnog prosjeka. Negdje je to nešto više kod žena, a nešto niže kod muškaraca. Postavljamo jasne ciljeve kako bismo produžili prosječan životni vijek i činimo sve što je ispravno. Moguće je, možda, da se on podigne i na 150 godina – rekao je ruski predsjednik.

Nakon toga pozvao je na povratak tradicionalnim vrijednostima.

– Mislim da osnovno pitanje nije koliko dugo ćemo živjeti, nego kako živimo, zbog čega živimo i s kojim ciljem. Upravo na to odgovaraju naše tradicionalne vrijednosti – dodao je Putin.

Kineski lider Si Đinping (Xi Jinping) i Putin razgovarali su u Pekingu u septembru ove godine, uoči vojne parade povodom 80. godišnjice okončanja Drugog svjetskog rata, o mogućnostima produženja ljudskog vijeka korištenjem savremenih tehnologija. Tada je Si poručio:

– Prema nekim predviđanjima, postoji mogućnost da ljudi u ovom stoljeću žive i do 150 godina.

Putin trenutno ima 72 godine, a njegov peti predsjednički mandat traje do 2030. Zahvaljujući ustavnim promjenama iz 2020. godine, može se kandidirati i za šesti mandat, što mu omogućava ostanak na vlasti sve do 2036. godine.