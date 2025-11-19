U napadima Izraela na Pojas Gaze ubijeno 25 Palestinaca, među njima i djeca

Najmanje 25 Palestinaca izgubilo je život u izraelskim udarima širom Pojasa Gaze, saopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze.

U istočnom naselju Zeitoun pogođena je zgrada ministarstva za vjerske zadužbine, pri čemu je stradalo deset osoba, među njima i žena te djevojčica.

Iz izraelske vojske poručili su da su gađali – terorističke mete Hamasa – nakon što su, kako tvrde, naoružani napadači otvorili vatru na područje gdje su njihovi vojnici bili raspoređeni u južnom gradu Kan Junis (Khan Younis), čime je prekršen pet sedmica dug prekid vatre. Hamas se nije odmah oglasio.

Ova eskalacija dolazi neposredno nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom je podržan mirovni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

Glasnogovornik Civilne zaštite Mahmud Basal (Mahmoud Bassal) izjavio je za BBC da su izraelski avioni, dronovi i artiljerija pogodili više lokacija u gradu Gazi i u Kan Junisu neposredno nakon zalaska sunca u srijedu.

Prema njegovim riječima, napadi predstavljaju naglo pojačanje nasilja nakon nekoliko dana relativnog zatišja.

Civilna zaštita je saopćila da je udar u Zeitounu prouzrokovao veliku štetu zgradi ministarstva za vjerske zadužbine te okolnim objektima, uz objavljeni snimak na kojem se vidi kako spasioci izvlače dvije osobe zatrpane pod ruševinama.