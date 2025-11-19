Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČNI PRIZORI

U napadima Izraela na Pojas Gaze ubijeno 25 Palestinaca, među njima i djeca

Ova eskalacija dolazi neposredno nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom je podržan mirovni prijedlog američkog predsjednika

Narod u Gazi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

19.11.2025

Najmanje 25 Palestinaca izgubilo je život u izraelskim udarima širom Pojasa Gaze, saopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze. 

U istočnom naselju Zeitoun pogođena je zgrada ministarstva za vjerske zadužbine, pri čemu je stradalo deset osoba, među njima i žena te djevojčica.

Iz izraelske vojske poručili su da su gađali – terorističke mete Hamasa – nakon što su, kako tvrde, naoružani napadači otvorili vatru na područje gdje su njihovi vojnici bili raspoređeni u južnom gradu Kan Junis (Khan Younis), čime je prekršen pet sedmica dug prekid vatre. Hamas se nije odmah oglasio.

Ova eskalacija dolazi neposredno nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom je podržan mirovni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

Glasnogovornik Civilne zaštite Mahmud Basal (Mahmoud Bassal) izjavio je za BBC da su izraelski avioni, dronovi i artiljerija pogodili više lokacija u gradu Gazi i u Kan Junisu neposredno nakon zalaska sunca u srijedu.

Prema njegovim riječima, napadi predstavljaju naglo pojačanje nasilja nakon nekoliko dana relativnog zatišja.

Civilna zaštita je saopćila da je udar u Zeitounu prouzrokovao veliku štetu zgradi ministarstva za vjerske zadužbine te okolnim objektima, uz objavljeni snimak na kojem se vidi kako spasioci izvlače dvije osobe zatrpane pod ruševinama.

Fotografije novinske agencije Anadolije prikazuju tijela troje djece izvučene iz ruševina. U odvojenom napadu u gradu Gazi jedna osoba je ubijena, a više ih je ranjeno nakon što je dron pogodio grupu ljudi na raskrsnici Šeđaja (Shejaiya), u ulici Salah al-Din – glavnoj sjever–jug saobraćajnici Pojasa Gaze, naveo je Basal.

Kazao je da je još jedna osoba stradala kada je tenkovska granata pogodila dom porodice Balboul u ulici Muštaha, također u istočnom dijelu grada.

U Kan Junisu, dodao je Basal, tri osobe su ubijene, a više ranjeno u udaru na prostor unutar sportskog kluba kojim upravlja agencija UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA.

U ponedjeljak je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom se nastoji ojačati krhko primirje uspostavljeno 10. oktobra. Odlukom je predviđeno formiranje prelaznog upravljačkog tijela nazvanog Odbor za mir, kojim treba predsjedati Tramp, te raspoređivanje privremenih Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) koje bi bile zadužene za nadzor procesa demilitarizacije Gaze.

Tramp je rezoluciju ocijenio kao "trenutak istinski historijskih razmjera".

U saopćenju Hamasa ponovljeno je da pokret neće predati svoje oružje bez formiranja palestinske države, ističući da njihovu borbu protiv Izraela smatraju legitimnim otporom.

# PALESTINA
# POJAS GAZE
# KHAN YOUNIS
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.