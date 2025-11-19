Koštala ga objava o Hamasu: Muškarcu oduzeto državljanstvo Njemačke samo dan nakon što ga je dobio

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint (Alexander Dobrindt) podržao je odluku Berlina da jednom muškarcu oduzme njemačko državljanstvo zbog podrške Hamasu, ističući kako bi naturalizirani građani morali izgubiti taj status ukoliko se utvrdi da zapravo ne poštuju vrijednosti države.

Ova odluka donijeta je u trenutku kada Njemačka dodatno pooštrava propise o državljanstvu i imigraciji, dok se u javnosti vodi široka rasprava o tome ko se smatra dijelom njemačkog društva, a krajnja desnica bilježi rast podrške.

Veliki broj njemačkih političara izrazio je zabrinutost zbog simpatija prema palestinskom pokretu Hamas te podrške njegovom napadu na Izrael prije dvije godine, posebno među migrantima s Bliskog istoka koji su tokom posljednje decenije stigli u Njemačku.

– Ljudi koji su stekli njemačko državljanstvo, uključujući i one s dvojnim državljanstvom, dali su jasnu izjavu o svojoj posvećenosti našem sistemu vrijednosti. Ako se pokaže da je riječ o svjesnom lažnom predstavljanju i da zapravo ne dijele te vrijednosti... tada bi morao postojati osnov da se državljanstvo oduzme – rekao je Dobrint na konferenciji za novinare.

Prema navodima njemačkih medija, radi se o Sirijcu koji je u Berlin stigao kao dijete, a dan nakon što je postao njemački državljanin na Instagram je postavio fotografiju dvojice boraca Hamasa uz natpis Heroji Palestine.

Berlinski imigracijski ured, koji je o slučaju obaviješten putem sigurnosnih službi, smatra da je muškarac prevario institucije kada je potpisao izjavu o privrženosti njemačkim vrijednostima.

Od juna 2024. godine, nakon reforme zakona o državljanstvu, svi koji podnose zahtjev za naturalizaciju moraju potvrditi svoju posvećenost slobodnom demokratskom poretku te posebnoj historijskoj odgovornosti Njemačke, posebno kada je riječ o zaštiti jevrejskog života.

Njemački mediji navode da je isti muškarac više puta bio zabilježen na propalestinskim protestima i da je tada privlačio pažnju policije.

Zvaničnici imigracijskog odjela sada su ga obavijestili da mu se oduzima njemačko državljanstvo, prenose mediji. Iako imigracijski ured još nije odgovorio na zahtjev za komentar, gradonačelnik Kaj Vegner (Kai Wegner) je na platformi X zahvalio službama na brzoj reakciji u vezi s ovim slučajem.