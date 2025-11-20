Netanjahu okružen vojnicima šetao jugom Sirije: Misija se može razviti u svakom trenutku

Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) u srijedu je obišao izraelske vojnike raspoređene u Siriji, poručivši im da upravo oni predstavljaju ključnu snagu u zaštiti sjeverne izraelske granice i savezničke druzske zajednice u tom području.

Netanjahu je istakao da je njihova uloga značajna i u odbrani i u potencijalnim ofanzivnim djelovanjima, te upozorio da se situacija na terenu može promijeniti u svakom trenutku.

– Smatramo izuzetno važnim naše kapacitete, kako odbrambene tako i ofanzivne, ovdje – u zaštiti naših druzskih saveznika, a prije svega u očuvanju Države Izrael i njenih sjevernih granica prema Golanskoj visoravni. Ova misija se može razviti bilo kada, a mi se oslanjamo na vas. Duboko cijenim ne samo ono što činite nego i činjenicu da su i vaše porodice uključene i podnijele teret ovih okolnosti. Prenosim vam zahvalnost ne samo Vlade Izraela nego i građana Izraela. Hvala vam – rekao je Netanjahu.

Uz premijera, posjeti su se priključili ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz), ministar vanjskih poslova Gideon Saar (Gideon Sa'ar), načelnik Generalštaba IDF-a general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir) te direktor sigurnosne službe Shin Bet David Zini (David Zini).