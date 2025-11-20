Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SA ŠLJEMOM NA GLAVI

Netanjahu okružen vojnicima šetao jugom Sirije: Misija se može razviti u svakom trenutku

Prenosim vam zahvalnost ne samo Vlade Izraela nego i građana Izraela. Hvala vam, rekao je Netanjahu

Netanjahu okružen vojnicima - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
A. O.

20.11.2025

Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) u srijedu je obišao izraelske vojnike raspoređene u Siriji, poručivši im da upravo oni predstavljaju ključnu snagu u zaštiti sjeverne izraelske granice i savezničke druzske zajednice u tom području.

Netanjahu je istakao da je njihova uloga značajna i u odbrani i u potencijalnim ofanzivnim djelovanjima, te upozorio da se situacija na terenu može promijeniti u svakom trenutku.

– Smatramo izuzetno važnim naše kapacitete, kako odbrambene tako i ofanzivne, ovdje – u zaštiti naših druzskih saveznika, a prije svega u očuvanju Države Izrael i njenih sjevernih granica prema Golanskoj visoravni. Ova misija se može razviti bilo kada, a mi se oslanjamo na vas. Duboko cijenim ne samo ono što činite nego i činjenicu da su i vaše porodice uključene i podnijele teret ovih okolnosti. Prenosim vam zahvalnost ne samo Vlade Izraela nego i građana Izraela. Hvala vam – rekao je Netanjahu.

Uz premijera, posjeti su se priključili ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz), ministar vanjskih poslova Gideon Saar (Gideon Sa'ar), načelnik Generalštaba IDF-a general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir) te direktor sigurnosne službe Shin Bet David Zini (David Zini).

U delegaciji su bili i vršilac dužnosti šefa Vijeća za nacionalnu sigurnost Gil Reih (Gil Reich), izraelski ambasador u SAD-u Jehiel Lajter (Yehiel Leiter), zapovjednik Sjeverne komande general-major Rafi Milo (Rafi Milo), koordinator vladinih aktivnosti na palestinskim teritorijama general-major Gasan Alijan (Ghassan Alian) te komandant 210. divizije brigadni general Jair Peli (Yair Peli).

Posjeta je uslijedila neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u ponedjeljak, 17. novembra, izjavio da njegova administracija radi zajedno s Izraelom na unapređenju odnosa sa Sirijom.

Istog dana, sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa), nekadašnji zapovjednik Al-Kaide, razgovarao je s Trampom u Bijeloj kući.

# SIRIJA
# VOJNICI
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.