Vrijeme za istinu: Tramp potpisao zakon o objavljivanju spisa o Epstinu

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio da je potpisao zakon kojim se odobrava objavljivanje dosjea Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein). Zakon nalaže Ministarstvu pravosuđa SAD da objavi sve informacije iz Epstinove istrage "u formatu koji se može pretraživati ​​i preuzeti" u roku od 30 dana. Rasvjetljavanje aktivnosti Materijali bi mogli rasvijetliti Epstinove aktivnosti koji se družio s Trampom i drugim istaknutim osobama prije nego što je 2008. godine osuđen zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju. Skandal već mjesecima predstavlja smetnju Trampu, dijelom zato što je on sam poticao teorije zavjere o Epstinu među svojim pristašama.

Mnogi Trampovi glasači vjeruju da je Trampova administracija prikrivala Epstinove veze s moćnim osobama i zamaglila detalje o njegovoj smrti 2019. u zatvoru na Manhattanu. Epstinova smrt proglašena je samoubistvom dok se suočavao s federalnim optužbama za trgovinu ljudima s ciljem seksualnog iskorištavanja. Na konferenciji za novinare glavna državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da će Ministarstvo pravosuđa objaviti materijale vezane uz Epstina u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom. - Nastavit ćemo se pridržavati zakona i poticati maksimalnu transparentnost - rekla je Bondi. Niz poznatih ličnosti Trampov preokret dolazi nakon što su demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma prošle sedmice objavile tri razmjene e-mailova, uključujući prepisku između Epsteina, koji je umro 2019. godine u zatvoru, i njegove dugogodišnje saradnice Žizejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.