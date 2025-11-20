Sporazum SAD i Rusije: Ukrajina pod nezapamćenim stepenom kontrole

Američki i ruski zvaničnici navodno su u tajnosti pripremili prijedlog za okončanje rata u Ukrajini. Prema tom planu, od Ukrajine bi se tražilo da se odrekne dijela svoje teritorije i značajno smanji oružane snage.
Vijest je objavljena u srijedu, istog dana kada su ruski napadi dronovima i raketama u Ternopilju usmrtili najmanje 25 ljudi.
Prema pisanju Financial Timesa i Reutersa, plan su razvili specijalni izaslanik Donalda Trampa (Trump), Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i savjetnik u Kremlju Kirill Dmitriev.
Brojna ograničenja
Dokument predviđa mjere koje bi Ukrajini nametnule duboka sigurnosna i politička ograničenja, dajući Rusiji, kako se navodi, nezapamćen stepen kontrole nad ukrajinskom vojnom i političkom suverenošću. U Kijevu se plan već ocjenjuje kao svojevrsna kapitulacija.
Nije jasno da li je administracija Donalda Trampa formalno odobrila ovaj prijedlog, iako Vitkof i Dmitriev djeluju kao neformalni kanal komunikacije između Vašingtona i Moskve.
Axios je prvi objavio informaciju o postojanju dokumenta od 28 tačaka, za koji se tvrdi da je inspirisan ranijim Trampovim planom za okončanje rata u Gazi. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjeve za komentar.
Prema dostupnim detaljima, Ukrajina bi prema planu trebala prepustiti dio teritorije koji trenutno kontroliše na istoku zemlje, prepoloviti veličinu svoje vojske i pristati na ograničenja u vrsti američke vojne pomoći i dozvoljenog naoružanja. Predsjednik Volodimir Zelenski ove uslove je ranije nazvao neprihvatljivim.
Američki državni sekretar Marco Rubio u srijedu je, reagirajući na navode o planu, poručio da će "trajan mir zahtijevati da obje strane pristanu na teške, ali neophodne kompromise".
Uništavanje energetske infrastrukture
U trenutku dok se špekulira o novim diplomatskim inicijativama, Rusija je izvela masivan napad na zapad Ukrajine. Ternopil, kao i energetska postrojenja u Ivano-Frankivsku i Lavovu, našli su se pod udarom ruskih raketa i dronova kamikaza, u nastavku strateške ofanzive čiji je cilj uništavanje ukrajinske energetske infrastrukture pred zimu.
Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je u napadu na stambene zgrade u Ternopilu poginulo 25 ljudi, među njima troje djece, dok je 73 povrijeđeno. Svjedoci opisuju trenutak udara kao seriju snažnih eksplozija, nakon kojih su buknuli požari u višespratnicama.
- Čuo sam snažan tutanj, potom zvuk 'šahid' dronova, raketa i eksplozija. Požar je počeo odmah. Rekli su mi da je nekoliko ljudi izgorjelo u svojim stanovima jer su spavali - ispričao je lokalni stanovnik Jaroslav Tesljuk.
Predsjednik Zelenski poručio je da svaki ruski napad dokazuje kako je "pritisak na Rusiju nedovoljan" te je pozvao zapadne saveznike da ubrzaju isporuke protivzračne odbrane.
Potencijalni mirovni pregovori posljednjih mjeseci uglavnom stagniraju zbog maksimalističkih zahtjeva Moskve. U međuvremenu, ukrajinske snage trpe pritisak na više tačaka fronte, posebno nakon nedavnog ruskog napredovanja u strateški važnom Pokrovsku. Situaciju dodatno otežava prošireni korupcijski skandal u energetskom sektoru, koji je izrastao u najozbiljniju političku krizu u zemlji od početka invazije.
Američki sekretar za vojsku Daniel Driscoll stigao je u srijedu u Kijev kako bi s ukrajinskim zvaničnicima razgovarao o novim pokušajima zaustavljanja rata. Ruski zvaničnici, međutim, tvrde da nisu upoznati s ikakvim novim američkim prijedlogom. Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova kazala je da Moskva nije primila nikakav dokument "tog nivoa".
Kremlj je također negirao da postoji bilo kakav napredak u mirovnim razgovorima. "Za sada nema ničeg novog što bismo mogli objaviti", poručio je portparol Dmitrij Peskov.