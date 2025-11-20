Sporazum SAD i Rusije: Ukrajina pod nezapamćenim stepenom kontrole

Američki i ruski zvaničnici navodno su u tajnosti pripremili prijedlog za okončanje rata u Ukrajini. Prema tom planu, od Ukrajine bi se tražilo da se odrekne dijela svoje teritorije i značajno smanji oružane snage. Vijest je objavljena u srijedu, istog dana kada su ruski napadi dronovima i raketama u Ternopilju usmrtili najmanje 25 ljudi. Prema pisanju Financial Timesa i Reutersa, plan su razvili specijalni izaslanik Donalda Trampa (Trump), Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i savjetnik u Kremlju Kirill Dmitriev. Brojna ograničenja Dokument predviđa mjere koje bi Ukrajini nametnule duboka sigurnosna i politička ograničenja, dajući Rusiji, kako se navodi, nezapamćen stepen kontrole nad ukrajinskom vojnom i političkom suverenošću. U Kijevu se plan već ocjenjuje kao svojevrsna kapitulacija.

Nije jasno da li je administracija Donalda Trampa formalno odobrila ovaj prijedlog, iako Vitkof i Dmitriev djeluju kao neformalni kanal komunikacije između Vašingtona i Moskve. Axios je prvi objavio informaciju o postojanju dokumenta od 28 tačaka, za koji se tvrdi da je inspirisan ranijim Trampovim planom za okončanje rata u Gazi. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjeve za komentar. Prema dostupnim detaljima, Ukrajina bi prema planu trebala prepustiti dio teritorije koji trenutno kontroliše na istoku zemlje, prepoloviti veličinu svoje vojske i pristati na ograničenja u vrsti američke vojne pomoći i dozvoljenog naoružanja. Predsjednik Volodimir Zelenski ove uslove je ranije nazvao neprihvatljivim. Američki državni sekretar Marco Rubio u srijedu je, reagirajući na navode o planu, poručio da će "trajan mir zahtijevati da obje strane pristanu na teške, ali neophodne kompromise".