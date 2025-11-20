Slučaj nestale žene iz Srbije: Brajan Volš priznao da je raskomadao Anino tijelo

Brajan Volš (Brian Walshe), muškarac iz Masačusetsa kojem se sudi za ubistvo supruge Ane, porijeklom iz Srbije, 2023. godine, ove je sedmice priznao da se riješio njenog tijela i obmanuo policiju.

Ipak, njegovi advokati insistiraju da time ne priznaje i samo ubistvo, što otvara pitanje kakvu odbranu pripremaju dok se porota za glavnu optužbu tek sastavlja, piše CNN.

Priznanje kao taktika

Neposredno prije početka odabira porote za suđenje za ubistvo, Volš je u utorak priznao krivicu za obmanjivanje policije i nepravilno odlaganje ljudskog tijela, optužbe koje proističu iz smrti njegove supruge Ane Volš. Ona je bila menadžerica u sektoru nekretnina i majka troje djece, a nestala je oko Nove godine 2023.

Volš je priznao krivicu za lakše optužbe bez ikakvog dogovora s tužiocima, koji, prema navodima odbrane, „odbijaju pregovarati osim ako pregovori ne uključuju optužnicu za ubistvo“. Zbog toga se i dalje suočava s optužbom za ubistvo prvog stepena, koje u slučaju osude nosi obaveznu doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

Ovo iznenadno priznanje izazvalo je šok i veliko interesovanje za strategiju odbrane. Ronald Sullivan, profesor prava na Harvardu, kaže da je ovo „izuzetno hrabar potez odbrane“ jer im omogućava da se tokom suđenja usredotoče isključivo na to da li je Volš ubio svoju suprugu, a možda i ograniči količinu dokaza o načinu na koji se riješio njenog tijela.

- To bi mogla biti dobra strategija - rekao je.

Moguće je i da tim odbrane ovim potezom pokušava ishoditi blažu optužbu kako bi se izbjegla doživotna kazna. Prema zakonu Masačusetsa, Volš ne može priznati ubistvo prvog stepena, pa bi država morala pristati na blažu optužbu poput ubistva drugog stepena ili ubistva iz nehata, što bi otvorilo mogućnost pomilovanja.