Detalji američkog plana za okončanje rata: Rusija bi plaćala zakup Ukrajini za kontrolu Donbasa

Plan od 28 tačaka razvijen je kroz niz tajnih razgovora između SAD-a i Rusije, što je ponovo izazvalo zabrinutost da Ukrajina može biti isključena iz pregovora o vlastitoj budućnosti.

Prema predloženom dogovoru administracije Donalda Trampa (Trump), Kijev bi zadržao pravno vlasništvo nad istočnom regijom Donbas, dok bi Rusija preuzela faktičku kontrolu, plaćajući zasad nepoznati iznos zakupnine, naveli su zvaničnici upoznati sa sporazumom.

Prema informacijama britanskog The Telegrapha, Ukrajina bi prema američkom planu za okončanje rata mogla biti prisiljena iznajmiti dio svoje teritorije Rusiji.

Osim što bi Ukrajina trebala ustupiti teritoriju, plan bi smanjio veličinu ukrajinske vojske za polovinu i zabranio posjedovanje raketa dugog dometa. Također bi ograničio raspoređivanje stranih trupa u zemlji, ukinuo američku vojnu pomoć i zabranio slijetanje stranih diplomatskih aviona. Ruski jezik bi postao službeni, a Ruskoj pravoslavnoj crkvi dodijeljena bi bila zvanična uloga na okupiranim područjima.

Ukrajini bi ipak bilo omogućeno da pregovara o sigurnosnim garancijama sa SAD-om i evropskim zemljama kako bi se održalo eventualno primirje.

Zvaničnici u Kijevu odbacili su ovaj plan, dok je Rusija negirala da ima saznanja o njemu. Donald Tramp nije komentarisao sporazum, ali je u srijedu otkrio da je nedavno rekao Vladimiru Putinu da želi "završiti njegov prokleti rat".

Međutim, izvori tvrde da je Bijela kuća poručila Volodimiru Zelenskom da mora pristati na uslove, procjenjujući da je oslabio zbog korupcijskog skandala koji ga potresa. Zelenski je više puta odbacio mogućnost predaje cijelog Donbasa Rusiji kao cijene za mir.

Putinov zahtjev

Predaja teritorije dugogodišnji je zahtjev Putina, još od sastanka s Trampom u augustu na Aljasci. Plan zakupa teritorije Ukrajine uklapa se u obrazac poslovnih aranžmana koji se povremeno koriste za održavanje mirovnih sporazuma.