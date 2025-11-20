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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski primio nacrt plana od SAD-a za oživljavanje mirovnih pregovora

Očekuje se da Zelenski u narednim danima s Trampom razgovara o dostupnim diplomatskim mogućnostima i glavnim tačkama potrebnim za mir

Zelenski: Primio nacrt plana. Platforma X

Anadolija

20.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski primio je novi nacrt plana od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za oživljavanje zaustavljenih mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.

- Predsjednik Ukrajine službeno je primio nacrt plana od američke strane, koji, prema američkoj strani, može intenzivirati diplomatiju - saopštio je Ured predsjednika Ukrajine na Telegramu.

Prema saopćenju, Zelenski je iznio temeljne principe koji su važni za Kijev i pristao je raditi na tačkama plana nakon rezultata sastanka održanog ranije u četvrtak.

Dalje se navodi da Kijev podržava prijedloge američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje više od tri i po godine dugog rata između Rusije i Ukrajine od početka godine i da je spreman sarađivati ​​s Vašingtonom i partnerima u Evropi i širom svijeta.

U saopštenju se dodaje da se očekuje da će Zelenski u narednim danima razgovarati o dostupnim diplomatskim mogućnostima i glavnim tačkama koje su potrebne za mir s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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