Zelenski primio nacrt plana od SAD-a za oživljavanje mirovnih pregovora

- Predsjednik Ukrajine službeno je primio nacrt plana od američke strane, koji, prema američkoj strani, može intenzivirati diplomatiju - saopštio je Ured predsjednika Ukrajine na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski primio je novi nacrt plana od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za oživljavanje zaustavljenih mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.

Prema saopćenju, Zelenski je iznio temeljne principe koji su važni za Kijev i pristao je raditi na tačkama plana nakon rezultata sastanka održanog ranije u četvrtak.

Dalje se navodi da Kijev podržava prijedloge američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje više od tri i po godine dugog rata između Rusije i Ukrajine od početka godine i da je spreman sarađivati ​​s Vašingtonom i partnerima u Evropi i širom svijeta.