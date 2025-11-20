Američki zvaničnik: Na mirovnom prijedlogu za Ukrajinu "tiho" se radilo mjesec dana, uz doprinos Rusije i Ukrajine

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) mjesec dana je radio na prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini i primao je prijedloge od Ukrajine i Rusije dok ga je sastavljao, rekao je u četvrtak visoki američki zvaničnik za Anadolu.
- Specijalni izaslanik Vitkof mjesec dana tiho radi na ovom planu, primajući prijedloge i od Ukrajinaca i od Rusa o tome koji su im uslovi prihvatljivi za okončanje rata - rekao je zvaničnik, koji je govorio o ovom pitanju pod uslovom anonimnosti.
- Obje strane će morati napraviti ustupke, ne samo Ukrajina - dodao je.
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je obaviješten o prijedlogu i podržava ga, dodao je zvaničnik.
Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) dodala je da je Tramp "jasno rekao" da želi da se rat okonča, dodajući da je "postao frustriran objema stranama zbog njihovog odbijanja da se obavežu na mirovni sporazum".
- Ipak, predsjednik i njegov tim nikada ne odustaju, a Sjedinjene Države rade na detaljnom i prihvatljivom planu za obje strane kako bi se zaustavilo ubijanje i uspostavio trajan, dugotrajan mir - dodala je.
Ukrajina je ranije u četvrtak formalno potvrdila prijem "nacrta plana". Ured predsjednika Ukrajine saopćio je da je Volodimir Zelenski iznio temeljne principe koji su važni za Kijev i pristao raditi na tačkama plana nakon rezultata sastanka održanog ranije u četvrtak.
Ured je dalje saopćio da je Kijev podržao Trampove prijedloge za okončanje više od tri i po godine dugog rata između Rusije i Ukrajine te da je spreman sarađivati s Vašingtonom i partnerima u Evropi i širom svijeta.
U saopštenju se dodaje da se očekuje da će Zelenski s Trampom "u narednim danima" razgovarati o "dostupnim diplomatskim mogućnostima" i glavnim tačkama koje su "potrebne za mir".