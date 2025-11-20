Američki zvaničnik: Na mirovnom prijedlogu za Ukrajinu "tiho" se radilo mjesec dana, uz doprinos Rusije i Ukrajine

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) mjesec dana je radio na prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini i primao je prijedloge od Ukrajine i Rusije dok ga je sastavljao, rekao je u četvrtak visoki američki zvaničnik za Anadolu.

- Specijalni izaslanik Vitkof mjesec dana tiho radi na ovom planu, primajući prijedloge i od Ukrajinaca i od Rusa o tome koji su im uslovi prihvatljivi za okončanje rata - rekao je zvaničnik, koji je govorio o ovom pitanju pod uslovom anonimnosti.

- Obje strane će morati napraviti ustupke, ne samo Ukrajina - dodao je.