Zelenski pristao pregovarati o ogromnim ustupcima Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak američkom sekretaru vojske Danu Driskolu da je spreman sarađivati s administracijom Donalda Trumpa (Tramp) na njihovom novom planu za mir u Ukrajini. Plan predviđa velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija koje trenutno kontroliše Rusiji. Ipak, umjesto da ga u potpunosti odbije, Zelenski je pristao na pregovore, a njegov ured je saopštio da očekuje razgovor s predsjednikom Trampom u narednim danima.

Američki zvaničnik izjavio je da su se Zelenski i Driskol "dogovorili o agresivnom vremenskom okviru za potpisivanje". U saopćenju ureda ukrajinskog predsjednika navedeno je da je Zelenski "iznio temeljne principe važna za ukrajinski narod i da su se strane složile da rade na odredbama plana na način koji bi doveo do pravednog završetka rata". Delegacija koju je predvodio Driskol prvobitno je planirala posjetiti Ukrajinu radi razgovora o vojnoj tehnologiji i strategiji, prije nego što je Bijela kuća zatražila da pomogne u "pokretanju pregovora" sa Zelenskim u ime američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i državnog sekretara Marka Rubia (Marco Rubio), rekao je drugi američki zvaničnik.

Plan, koji su izradili Vitkof i drugi američki zvaničnici u konsultaciji s Rusima, izazvao je šok u Kijevu i evropskim prijestolnicama kada je Axios objavio informacije o njemu u utorak. Ipak, ukrajinski zvaničnik je rekao za Axios da je Zelenski tokom sastanka s Driskolom bio pomirljiviji. - Odluka je da pokušamo zajednički raditi na tome kako bismo omogućili mir - rekao je zvaničnik.