Bespilotni avion Kizilelma u simulaciji "srušio" F-16 domaćom raketom

Još jedan historijski test završio je prvi turski bespilotni borbeni avion, Bayraktar Kizilelma, naciljavši metu F-16 i postigavši direktan pogodak u simuliranom testu paljbe provedenom s nacionalnom raketom zrak-zrak Gökdoğan.

To je danas potvrdio njegov proizvođač Baykar.

Prema saopćenju Baykara, Bayraktar Kızılelma, razvijena samostalno i vlastitim resursima kompanije, uspješno je prešla još jednu ključnu prekretnicu koja će dokazati njenu efikasnost na bojnom polju. Polijećući iz Centra za obuku i testiranje leta Akıncı u Çorluu u Tekirdağu, domaći bespilotni borbeni avion izveo je let od sat i 45 minuta na prosječnoj visini od 4.500 metara izvodeći bliski susret s F-16 i provjeravajući integraciju nacionalnog radara i municije.

Prelazak 55 sati

Ovim letom ukupno vrijeme leta Bayraktar Kizilelma tokom testova prelazi 55 sati, saopćila je kompanija. Dva borbena aviona F-16 turskog ratnog zrakoplovstva učestvovala su u letu s naoružanjem Bayraktar Kizilelma-Gökdoğan i testiranju performansi radara Murad AESA, dodaje se.

Jedan od F-16 je izveo let u bliskoj formaciji s Kizilelmom, demonstrirajući kompatibilnost platforme s borbenim avionima s posadom, dok je drugi F-16 djelovao kao "ciljni avion" unutar testnog scenarija.

U okviru testa, Kizilelma je detektovala cilj F-16 na udaljenosti od 48 kilometara koristeći Murad AESA radar koji je razvio Aselsan i locirala ga na cilj, rekao je Baykar.

Zatim je izvršila simulirano elektronsko paljbu koristeći Gökdoğan raketu zrak-zrak izvan vizualnog dometa (BVRAAM), koju je također razvilo domaće Vijeće za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TÜBITAK).

Procjena komunikacijske infrastrukture

- U simulaciji, Bayraktar Kizilelma je uspješno neutralizirao visoko manevarski cilj F-16 virtualnim direktnim pogotkom, što je označilo veliki korak naprijed u sposobnostima borbe zrak-zrak - istakla je kompanija.

Jedna od najkritičnijih faza testa uključivala je procjenu komunikacijske infrastrukture između aviona, radara i rakete.

Uspješna validacija

Nakon što je locirala cilj F-16, Kizilelma je besprijekorno prenijela podatke o cilju, položaju i brzini u realnom vremenu, dobijene s MURAD AESA radara, na raketu Gökdoğan koja se nalazi pod njenim krilom. Uspješna validacija ove podatkovne veze između aviona i municije predstavlja značajnu prekretnicu u njenoj sposobnosti neutraliziranja ciljeva izvan vizualnog dometa (BVR).

Tokom ovog historijskog leta iznad neba Tekirdağa, u sjeverozapadnoj Turskoj, tri različita i izazovna testna scenarija su istovremeno uspješno izvedena, prema navodima kompanije.