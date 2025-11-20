Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BAYKAR SE NE ZAUSTAVLJA

Bespilotni avion Kizilelma u simulaciji "srušio" F-16 domaćom raketom

To je danas potvrdio njegov proizvođač Baykar

Tokom testa. Platforma X

A. O.

20.11.2025

Još jedan historijski test završio je prvi turski bespilotni borbeni avion, Bayraktar Kizilelma, naciljavši metu F-16 i postigavši direktan pogodak u simuliranom testu paljbe provedenom s nacionalnom raketom zrak-zrak Gökdoğan.

To je danas potvrdio njegov proizvođač Baykar.

Prema saopćenju Baykara, Bayraktar Kızılelma, razvijena samostalno i vlastitim resursima kompanije, uspješno je prešla još jednu ključnu prekretnicu koja će dokazati njenu efikasnost na bojnom polju. Polijećući iz Centra za obuku i testiranje leta Akıncı u Çorluu u Tekirdağu, domaći bespilotni borbeni avion izveo je let od sat i 45 minuta na prosječnoj visini od 4.500 metara izvodeći bliski susret s F-16 i provjeravajući integraciju nacionalnog radara i municije.

Prelazak 55 sati

Ovim letom ukupno vrijeme leta Bayraktar Kizilelma tokom testova prelazi 55 sati, saopćila je kompanija. Dva borbena aviona F-16 turskog ratnog zrakoplovstva učestvovala su u letu s naoružanjem Bayraktar Kizilelma-Gökdoğan i testiranju performansi radara Murad AESA, dodaje se.

Jedan od F-16 je izveo let u bliskoj formaciji s Kizilelmom, demonstrirajući kompatibilnost platforme s borbenim avionima s posadom, dok je drugi F-16 djelovao kao "ciljni avion" unutar testnog scenarija.

U okviru testa, Kizilelma je detektovala cilj F-16 na udaljenosti od 48 kilometara koristeći Murad AESA radar koji je razvio Aselsan i locirala ga na cilj, rekao je Baykar.

Zatim je izvršila simulirano elektronsko paljbu koristeći Gökdoğan raketu zrak-zrak izvan vizualnog dometa (BVRAAM), koju je također razvilo domaće Vijeće za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TÜBITAK).

Procjena komunikacijske infrastrukture

- U simulaciji, Bayraktar Kizilelma je uspješno neutralizirao visoko manevarski cilj F-16 virtualnim direktnim pogotkom, što je označilo veliki korak naprijed u sposobnostima borbe zrak-zrak - istakla je kompanija.

Jedna od najkritičnijih faza testa uključivala je procjenu komunikacijske infrastrukture između aviona, radara i rakete.

Uspješna validacija

Nakon što je locirala cilj F-16, Kizilelma je besprijekorno prenijela podatke o cilju, položaju i brzini u realnom vremenu, dobijene s MURAD AESA radara, na raketu Gökdoğan koja se nalazi pod njenim krilom. Uspješna validacija ove podatkovne veze između aviona i municije predstavlja značajnu prekretnicu u njenoj sposobnosti neutraliziranja ciljeva izvan vizualnog dometa (BVR).

Tokom ovog historijskog leta iznad neba Tekirdağa, u sjeverozapadnoj Turskoj, tri različita i izazovna testna scenarija su istovremeno uspješno izvedena, prema navodima kompanije.

- Formacijski let F-16, koji je demonstrirao sposobnost zajedničkih operacija s borbenim avionima s posadom, ponudio je uvid u buduće koncepte zračnih borbi. Aerodinamička i avionska kompatibilnost platforme potvrđena je putem Gökdoğan rakete zrak-zrak izvan vizualnog dometa koja se nalazi ispod krila. U istom letu, mogućnosti detekcije, praćenja, zaključavanja i prijenosa podataka nacionalnog Murad AESA radara, koji je aktiviran za test, također su dokazane u zahtjevnim uvjetima - naveli su u saopćenju.

Kızılelma je Baykarov vodeći avion, koji je poletio 2022. godine i od tada je proveo niz testova.

Ranije ove sedmice, kompanija je objavila da je Kizilelma uspješno integrirala domaće razvijeni elektrooptički sistem ciljanja (EOTS) niske vidljivosti, koji je ranije bio rezerviran samo za najnaprednije avione s posadom, što Tursku čini jednom od rijetkih zemalja u svijetu koje imaju ovu mogućnost.

# TURSKA
# BAYKAR
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.