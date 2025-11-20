Rusi patroliraju napuštenim ulicama: Kijev i dalje tvrdi da je grad "siva zona"

Rusko ministarstvo odbrane danas je objavilo videosnimak za koji tvrdi da prikazuje njihove vojnike kako se bez poteškoća kreću južnim dijelom grada Pokrovsk u Ukrajini, mjesta koje je mjesecima poprište žestokih borbi na istoku zemlje.

Na snimku se vide ruski vojnici koji patroliraju praznim ulicama, prolazeći između napola urušenih stambenih blokova, bez ikakvog otpora i bez prisustva civila.

Agencija Reuters uspjela je geolocirati dio objavljenog materijala, potvrdivši autentičnost snimka upoređujući zgrade, drveće, putne znakove i ceste sa satelitskim i arhivskim snimcima. Ipak, preostali dio videa nije bilo moguće potvrditi, kao ni tačan datum nastanka materijala.

Dvije mape, različite stvarnosti

Borbe za Pokrovsk traju više od godinu dana. Ruske snage pokušavaju preuzeti punu kontrolu nad gradom koristeći pokret u obliku “kliješta”, nastojeći odsjeći ukrajinske linije snabdijevanja. Moskva sada na svojim mapama ovaj grad već označava kao potpuno osvojen, tvrdeći pritom da su ukrajinske snage u obližnjem Mirnogradu (Myrnohrad) opkoljene.

Nasuprot tome, ukrajinske mape Pokrovsk i dalje označavaju kao “sivu zonu”, područje bez potpune kontrole bilo koje strane, dok Mirnograd prema Kijevu nije opkoljen.

Ukrajinska vojska navodi da se u gradu i dalje izvode “potražne i jurišne operacije usmjerene na eliminaciju neprijatelja u urbanim područjima”, čime pobijaju ruske tvrdnje o potpunom zauzimanju grada.

Grad pretvoren u ruševine

Na snimku ruski vojnici prolaze praznim ulicama; jedan od njih gura improvizirana nosila na točkovima. Prozori i vrata vise sa oštećenih zgrada, dok su krošnje breza ogoljene zbog eksplozija. Vidljivi su i oštećeni pješački znakovi, iskrivljeni od udara i šrapnela. Rojters navodi da na snimku nema civila niti borbenih dejstava.

Nekada snažno rudarsko i transportno čvorište sa oko 60.000 stanovnika, Pokrovsk ima strateški značaj u Donjeckoj oblasti. Prema ruskim procjenama, zauzimanje grada otvara prilaz prema sjeveru, ka Kramatorsku i Slovjansku (Sloviansk), dva najveća grada pod ukrajinskom kontrolom u ovom regionu.

Ni Rusija ni Ukrajina ne iznose službene podatke o vlastitim gubicima, ali Sjedinjene Američke Države procjenjuju da je od početka invazije poginulo ili ranjeno oko 1,2 miliona vojnika s obje strane, što ovaj rat čini najkrvavijim evropskim sukobom nakon 1945. godine.

Moskva ne krije da joj je krajnji cilj zauzimanje cijelog Donbasa, uključujući Donjecku (Donetsk) i Lugansku oblast (Luhansk region). Kijev, uprkos snažnom pritisku na frontu, i dalje ima kontrolu nad oko 10 posto teritorije tog regiona, dok ostatkom upravlja ruska vojska.