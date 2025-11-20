Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

O JUŽNOJ INTERKONEKCIJI

Američki ministar energetike pružio podršku BiH : Navijamo za vas da nađete rješenje

Naveo je i to da će akteri u Bosni i Hercegovini imati podršku iz Vašingtona (Washington) tokom provođenja ovog projekta

Kris Rajt: Podrška BiH. Platforma X

A. O.

20.11.2025

Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt (Chris Wright) oglasio se na društvenoj mreži X povodom pitanja izgradnje gasovoda Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini.

Rajt je svoje obraćanje vezao za konferenciju Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC), koja je u novembru održana u Atini.

Prema njegovim riječima, konferencija je početkom mjeseca jasno stavila do znanja da strateška energetska partnerstva mogu otvoriti prostor za ekonomski rast širom Evrope. Također je naglasio da su ulaganja u savremenu energetsku infrastrukturu, među kojima je i Južna gasna interkonekcija, od presudnog značaja za dugoročnu energetsku sigurnost, kao i za dopremu američkog LNG-a iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu te za smanjenje zavisnosti od ruskog gasa.

Naveo je i to da će akteri u Bosni i Hercegovini imati podršku iz Vašingtona (Washington) tokom provođenja ovog projekta. Kako je istakao, Ministarstvo energetike stoji uz domaće visoke zvaničnike dok rade na definisanju daljnjih koraka i pronalaženju rješenja koja bi osigurala pristupačnu, pouzdanu i sigurnu energiju za građane Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, pitanje izgradnje gasovoda Južna interkonekcija bilo je tema i tokom više sastanaka otpravnika poslova Ambasade SAD-a u BiH, Džona Ginkela (John Ginkel), sa relevantnim akterima u zemlji.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# CHRIS WRIGHT
# JOHN GINKEL
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.