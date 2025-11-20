Američki ministar energetike pružio podršku BiH : Navijamo za vas da nađete rješenje

Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt (Chris Wright) oglasio se na društvenoj mreži X povodom pitanja izgradnje gasovoda Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini.

Rajt je svoje obraćanje vezao za konferenciju Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC), koja je u novembru održana u Atini.

Prema njegovim riječima, konferencija je početkom mjeseca jasno stavila do znanja da strateška energetska partnerstva mogu otvoriti prostor za ekonomski rast širom Evrope. Također je naglasio da su ulaganja u savremenu energetsku infrastrukturu, među kojima je i Južna gasna interkonekcija, od presudnog značaja za dugoročnu energetsku sigurnost, kao i za dopremu američkog LNG-a iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu te za smanjenje zavisnosti od ruskog gasa.