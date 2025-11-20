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RAT SE NASTAVLJA

Putin u vojnoj uniformi obišao komandni punkt ruske vojske: "Jeste li stvorili uslove da se Ukrajinci predaju?"

Jedinice grupacije "Zapad" oslobodile su Kupijansk i nastavljaju uništavati okružene jedinice ukrajinskih snaga na lijevoj obali rijeke Oskol

Putin: Održao sastanak. Platforma X

A. O.

20.11.2025

Ured ruskog predsjednika saopćio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin danas obišao komandni punkt ruske grupacije snaga „Zapad“, gdje je održao sastanak sa načelnikom ruskog generalštaba Valerijem Gerasimovim (Valery Gerasimov) i drugim visokim vojnim zvaničnicima.

Prema navodima Kremlja (Kremlin), Putin je informisan o stanju na terenu u Kostjantivki (Kostiantynivka) i Kramatorsku na području Donjecke oblasti, kao i o dešavanjima u okolini Kupijanska (Kupiansk) u Harkovskoj oblasti.

Putin se obratio načelniku generalštaba riječima:

- Zamolio bih vas, Valerije Vasiljeviču, da izvijestite da li uspijevate — kako sam ranije tražio — stvoriti potrebne uslove da vojnici ukrajinskih Oružanih snaga polože oružje i predaju se, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalaze.“

Na to je Gerasimov odgovorio predsjedniku da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradom Kupijanskom.

- Jedinice grupacije "Zapad" oslobodile su Kupijansk i nastavljaju uništavati okružene jedinice ukrajinskih snaga na lijevoj obali rijeke Oskol - istakao je on.

Također je naveo da ruska vojska drži pod kontrolom 70 posto Pokrovska te više od 80 posto Vovčanska (Vovchansk).

Ova objava stiže neposredno nakon informacije da je Ukrajina zvanično primila američki prijedlog za okončanje sukoba — nacrt koji, prema riječima visokog izvora upoznatog s dokumentom i koji je govorio za AFP, navodno odražava maksimalističke zahtjeve Moskve da Kijev prepusti teritorije kojima trenutačno upravlja Rusija.

Neposredno prije saopćenja, Kremlj je također obavijestio javnost da je Putin u četvrtak posjetio komandni položaj vojske tokom trajanja rata protiv Ukrajine, gdje je saslušao izvještaje oficira o aktuelnoj situaciji na frontu.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) rekao je novinarima da je „predsjednik i vrhovni komandant posjetio jedno od komandnih mjesta zapadne grupacije trupa i održao sastanak s načelnikom generalštaba“, ne otkrivajući pritom da li se položaj nalazi na teritoriji Rusije ili na okupiranom dijelu Ukrajine.

# DMITRY PESKOV
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# VALERY GERASIMOV
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