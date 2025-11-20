Putin u vojnoj uniformi obišao komandni punkt ruske vojske: "Jeste li stvorili uslove da se Ukrajinci predaju?"

Ured ruskog predsjednika saopćio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin danas obišao komandni punkt ruske grupacije snaga „Zapad“, gdje je održao sastanak sa načelnikom ruskog generalštaba Valerijem Gerasimovim (Valery Gerasimov) i drugim visokim vojnim zvaničnicima.

Prema navodima Kremlja (Kremlin), Putin je informisan o stanju na terenu u Kostjantivki (Kostiantynivka) i Kramatorsku na području Donjecke oblasti, kao i o dešavanjima u okolini Kupijanska (Kupiansk) u Harkovskoj oblasti.

Putin se obratio načelniku generalštaba riječima:

- Zamolio bih vas, Valerije Vasiljeviču, da izvijestite da li uspijevate — kako sam ranije tražio — stvoriti potrebne uslove da vojnici ukrajinskih Oružanih snaga polože oružje i predaju se, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalaze.“

Na to je Gerasimov odgovorio predsjedniku da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradom Kupijanskom.

- Jedinice grupacije "Zapad" oslobodile su Kupijansk i nastavljaju uništavati okružene jedinice ukrajinskih snaga na lijevoj obali rijeke Oskol - istakao je on.