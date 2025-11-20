Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je u rat protiv Ukrajine uključila više od 18 hiljada stranih boraca porijeklom iz 128 država, pri čemu većinu privlače finansijske naknade, dok je dio njih u rat ušao pod prisilom.

Kako je izjavio ukrajinski brigadni general Dmitro Usov (Dmytro Usov), mreža za međunarodnu regrutaciju u potpunosti je aktivirana 2023. godine, u trenutku kada je Rusija pokušavala nadoknaditi značajne gubitke u svojim redovima. O tome je pisala Ukrajinska pravda (Ukrainska Pravda).

Stotine ugovora

Regrutacija je u početku podrazumijevala svega nekoliko stotina ugovora mjesečno, da bi se taj broj kasnije povećao na više hiljada.

Najviše stranaca pristupa ruskim snagama iz zemalja južne i istočne Azije, Afrike te iz bivših sovjetskih republika.

Jedan od najvećih izvora regruta za rusku vojsku donedavno je bio Nepal — gotovo hiljadu nepalskih državljana priključilo se ruskim snagama tokom 2023. i 2024. godine.

Usporenje ruske aktivnosti

General Usov je naglasio da je Ukrajina uspjela značajno usporiti međunarodne ruske aktivnosti regrutiranja zahvaljujući saradnji Koordinacijskog zapovjedništva, ukrajinske vojne obavještajne službe, Ministarstva vanjskih poslova te članova parlamenta.

Zbog tih mjera, regrutacija boraca iz Nepala ove godine gotovo je u potpunosti stala.

Nasuprot tome, bilježi se rast uključenosti Sjeverne Koreje. Vođa Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Džong-un (Kim Jong-un) izjavio je u aprilu ove godine da je na osnovu bilateralnog sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu — potpisanog prošle godine s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom (Vladimir Putin) — poslao sjevernokorejske vojnike u Rusiju.